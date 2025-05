Alphabet-Aktie: Da ist die Chance auf +100 Prozent!

Nach zwei starken Jahren wissen US-Technologiewerte in 2025 noch nicht so recht zu überzeugen. In einem ohnehin schwachen Gesamtmarktumfeld, ausgelöst durch die erratische Politik von US-Präsident Donald Trump, ist Big Tech bislang besonders blass geblieben.

Dabei hat Alphabet einiges zu bieten, auch an kurz- und mittelfristigen Kurskatalysatoren: Die Smartphones der Pixel-Reihe erfreuen sich inzwischen großer Beliebtheit, bezahlte YouTube-Abonnements beginnen sich unter Nutzerinnen und Nutzern der Plattform durchzusetzen wie zuvor im Musikstreaming-Bereich Spotify und mit Mobilitätstochter Waymo wartet der flächendeckende Markteintritt in das Geschäft mit autonomen Fahrdienstleistungen – damit schlägt man vor allem Tesla ein Schnippchen, das seinen Anlegerinnen und Anleger sogenannte Robotaxis schon vor Jahren versprochen hat. Bietet die Korrektur der vergangenen Woche daher vielleicht eine ebenso aussichtsreiche wie renditeträchtige Einstiegschance?

Alphabet Chartsignale

50-Tage-Linie überwunden: Alphabet konnte die im Februar aufgegebene 50-Tage-Linie zurückerobern. Damit wurde ein erstes prozyklisches Kaufsignal generiert.

Einstiegschance nach Abwärtstrend?

Zum Start in das neue Jahr hatten Anlegerinnen und Anleger der Alphabet-Aktie noch gut lachen. Das Papier konnte Ende Januar über die zuvor als Widerstand fungierende Marke von 200 US-Dollar klettern. Zu diesem Zeitpunkt deutete alles auf einen nachhaltigen Ausbruch nach oben und eine Anschlussrallye hin. Doch mit seinen Zahlen zum vierten Quartal des vergangenen Jahres konnte das Unternehmen nicht überzeugen. Die Aktie fiel per Kurslücke unter 200 US-Dollar und begann schließlich ihren bis zuletzt anhaltenden Abwärtstrend.

Dieser Verkaufswelle fielen zahlreiche Unterstützungen zum Opfer, allen voran die beiden gleitenden Durchschnittslinien. Die Schwäche der Aktie war dabei durchaus bemerkenswert, denn selbst an der vielbeachteten 200-Tage-Linie leisteten die Käuferinnen und Käufer keinerlei Gegenwehr und Alphabet fiel einfach durch sie hindurch, was zu weiteren Verkäufen führte.

Vorsicht, Bärenflagge? Dieser Schuss könnte auch nach oben losgehen!

Die von US-Präsident Donald Trump und seiner Handelspolitik ausgelöste Zollpanik sorgte bei unter 140 US-Dollar dann sogar für ein 52-Wochen-Tief. Doch zu diesem Zeitpunkt war die Aktie bereits seit einiger Zeit überverkauft, wie der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt. Dementsprechend folgte entgegen der Anlegerstimmung vor einem Monat ein scharfer Konter.

Dieser hat sich bislang in einem Aufwärtstrendkanal von 20 US-Dollar vollzogen und stellt in Kombination mit der vorangegangenen Verkaufswelle eine Bärenflagge dar.

Das ist Chance und Risiko zugleich, denn nicht selten werden solche Flaggen nämlich nach unten aufgelöst. In diesem Fall dienen sie nach einer kurzen Zwischenerholung als Trendfortsetzungssignale. Umgekehrt besteht jedoch auch die Möglichkeit eines Ausbruchs nach oben und damit dem Beginn eines neuen Aufwärtstrends.

Die Chancen sind auf der Oberseite zu suchen

Gegenwärtig spricht die technische Indikation eher für einen Ausbruch nach oben als eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Grund hierfür sind vor allem die kurzfristigen bullishen Divergenzen im RSI. Dieser hat sich gegen den Trend der Aktie bereits seit einem Tief Ende Februar erholen und einen Aufwärtstrend bilden können.

Das gilt zwar nicht für den Trendstärkeindikator MACD, der mit dem jüngsten Tief der Aktie ein eigenes Tief ausgebildet hat. Auch dieser hat sich aber gemeinsam mit Alphabet erholen und das Vorzeichen wechseln können. Das bedeutet, dass es sich bei der in den vergangenen Tagen zu beobachtenden Kurserholung um einen kurzfristigen Aufwärtstrend handelt.

Moderate Bewertung, zuversichtliche Experten

Gegen eine Konsolidierung des aktuell fortgeschrittenen RSI dürfte die Aktie durch den Unterstützungsbereich bei 160 US-Dollar abgesichert sein. Nach oben hin dürfte vor allem die Zone zwischen 170 und 172 US-Dollar entscheidend werden, wo neben einem Horizontalwiderstand auch die 200-Tage-Linie lauert.

Eine Erholung in und über diesen Preis hinaus wird jedoch durch die Bewertung der Aktie befürwortet. Für 2025 erwarten Analysten einen bereinigten Gewinn von 9,55 US-Dollar pro Anteil. Während das Kurs-Gewinn-Verhältnis in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich bei etwa 25 lag, was einem Kurs von knapp 240 Euro entsprechen würde, bedeuten alle Kurse unterhalb von 190 US-Dollar ein KGV <20, was für ein Unternehmen mit der Ertragsstärke von Alphabet und einem Umsatzwachstum im mittleren Zehn-Prozent-Bereich angemessen ist.

Dementsprechend eindeutig fällt das Votum der Experten aus. Bei insgesamt 64 Empfehlungen vereinigt Alphabet 38 Kaufempfehlung auf sich. 14 weitere Analystinnen und Analysten raten zum Übergewichten, während das Halten der Aktie 12 mal geraten wird. Als Verkaufsposition sieht die Aktie, deren fairer Wert im Mittel auf 200,79 US-Dollar geschätzt wird, kein einziger Experte.

Alphabet auf einen Blick

ISIN: US2079K1079

US2079K1079 Börsenwert: 2,0 Billionen US-Dollar

2,0 Billionen US-Dollar Dividendenrendite: 0,5 Prozent

0,5 Prozent KGVe 2025: 17,4

17,4 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 200,79 US-Dollar

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Angesichts der stark nach unten korrigierten Bewertung sowie des aussichtsreichen Erholungstrends sprechen die Zeichen mittelfristig für eine fortgesetzte Erholung der Alphabet-Aktie. Auf diese können Anlegerinnen und Anleger entweder mit den Anteilen selbst oder mit einem Hebelprodukt setzen.

Von herkömmlichen Optionsscheinen und KO-Zertifikaten ist in der aktuellen Situation jedoch abzuraten, da die Volatilität überdurchschnittlich hoch ist. Das macht Optionen einerseits teurer als sonst üblich, andererseits laufen Knock-outs schnell Gefahr, ihre Barriere zu erreichen. Besser ist daher der Einsatz von Discount-Optionsscheinen, die zwar über eine Kappungsgrenze verfügen, aber gegenüber Call-Optionsscheinen einen wesentlich günstigeren Einstieg bieten.

Der Discount-Optionsschein MG60KC verfügt über einen Basispreis von 160,00 US-Dollar, also genau im Bereich der aktuellen Unterstützung. Angerechnet werden können bis zum Laufzeitende am 19. Dezember Kursgewinne bis 185,00 US-Dollar. Das bedeutet im Schein einen Maximalgewinn von 2,20 Euro – und damit die Chance auf eine Rendite von über 100 Prozent. Für Kurse zwischen 160,00 und 185,00 US-Dollar bietet MG60KC zum Laufzeitende eine anteilige Auszahlung:

Doch Vorsicht: Sollte die Alphabet-Aktie zum Fälligkeitsdatum unter 160,00 US-Dollar notieren, verfällt MG60KC wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Anlegerinnen und Anleger sollten ihre Positionsgröße daher mit Bedacht wählen und die Position gegebenenfalls vorher verkaufen, sollte die Aktie eine Zeitlang gegen den Call-Optionsschein gelaufen sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

