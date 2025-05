Mittelstand gibt Standort Deutschland schlechte Noten

RoamingFree schrieb gestern 21:36

Nabend Lynx und @ ,

auch ich hätte gerne die obere Barriere auf 30 oder höher genommen um ggf. doch eine Kurssteigerung

durch ein Übernahmeangebot etwas abzusichern.:rolleyes: Jedoch lagen diese Scheine im VK bei 9,xx,

also nicht von Interesse.

Ich habe dem Inliner die dreifache Stückzahl an TurboCall gegenübergestellt.

Sollte die 28 tatsächlich fallen und ich den Inliner nicht vorher gegeben haben (was nicht geschehen wird !)

würde ich pro Inliner 8,18 Euro verlieren. :eek:

Der Turbo würde dann aber bei ca. 9,00 Euro liegen. Bei KK 5,01 hieße das 4,00 Euro Plus je Turbo x 3 = 12,00

Euro. Abzüglich der 8,xx Euro Verlust wären das ca. 4,00 Euro Gewinn je Turbo. :lick:

Bestes Szenario wäre natürlich, dass der COBA Kurs bis ca. 27,50 steigt und somit der Inliner seine 2,00 Euro pro Schein

und der Turbo so ca. 3,50 bringt. Schlimm wäre starker Kursrückgang. Inliner würde zwar zulegen, aber der Turbo würde

stärker fallen und dies x 3,00. Man wird sehen :eek:

Wobei für mich aber wirklich am wichtigsten ist, dass am Ende des Geschäftes ein Plus erzielt wird!

Wünsche noch einen schönen Abend!