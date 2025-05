Großküchen-Ausrüster Rational wächst schwächer als gedacht - Kursrutsch

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchen-Ausrüster Rational ist überraschend schwach ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal wuchsen Umsatz und Gewinn nicht so stark wie von Analysten geschätzt. Doch Finanzchef Jörg Walter hält an seinen Zielen für 2025 fest. So stellte er Zuwächse in den kommenden Quartalen und zudem ein starkes Geschäft zum Jahresende in Aussicht - trotz der Unsicherheit durch die Zollpolitik der USA. Für die Rational-Aktie ging es am Dienstag aber kräftig abwärts.

Gegen Mittag verlor das Papier zuletzt fast sieben Prozent auf 715 Euro und gehörte damit zu den größten Verlierern im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Seit dem Jahreswechsel summieren sich die Kursverluste inzwischen auf mehr als 13 Prozent.