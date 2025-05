Safe Life steigt durch Übernahme von resQshock im Schweizer Markt ein

resQshock wurde mit dem klaren Ziel gegründet, die Überlebensrate bei plötzlichem Herzstillstand in der Schweiz zu erhöhen – und das möglichst ohne neurologische Folgeschäden. Das Unternehmen hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, Gemeinden und Institutionen im ganzen Land etabliert. resQshock verzeichnete ein starkes Wachstum und geniesst einen exzellenten Ruf in der Branche, getragen von einem konsequenten Fokus auf Kundenservice und Qualität.

STOCKHOLM, 6. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Safe Life, ein führender Anbieter lebensrettender Lösungen mit Aktivitäten in Europa und Nordamerika, gibt die Übernahme von resQshock (https://www.resqshock.ch) bekannt – einem Schweizer Unternehmen, das auf den Vertrieb und Service automatisierter externer Defibrillatoren (AEDs) spezialisiert ist. Die Übernahme erweitert der Präsenz Safe Lifes um den Schweizer Markt und stärkt die Position des Unternehmens als führender Akteur im europäischen AED-Markt.

„Wir freuen uns sehr, resQshock in der Safe Life-Gruppe willkommen zu heissen", sagt Jimmy Eriksson, CEO von Safe Life. „Ihre starke Marktstellung, das erfahrene Team und die hervorragenden Kundenbeziehungen spiegeln die Grundwerte und Ausrichtung von Safe Life wider. Mit einer führenden Position in der Schweiz machen wir einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, lebensrettende Technologie in ganz Europa besser zugänglich zu machen."

resQshock wird weiterhin unter seiner etablierten und angesehenen Marke operieren, profitiert jedoch künftig von den erweiterten Ressourcen, dem breiteren Produktportfolio und den internationalen Vertriebskapazitäten von Safe Life. Die Kombination lokaler Marktkompetenz und skalierbarer internationaler Infrastruktur ist ein zentrales Element der Safe Life-Strategie.

Flavio Nardone, Geschäftsführer von resQshock, kommentiert:

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Safe Life. Diese Kombination bietet grosse Möglichkeiten – für unsere Kunden und für unser Team. Wir haben in der Schweiz etwas Grossartiges aufgebaut und möchten nun den nächsten Schritt machen. Die Philosophie und Mission von Safe Life entsprechen unserer eigenen, und gemeinsam können wir dazu deutlich beitragen, noch mehr Leben zu retten."

Die Übernahme ist Teil der ehrgeizigen Wachstumsstrategie von Safe Life in Europa. Angesichts der steigenden Nachfrage nach AEDs und Ausrüstung für die öffentliche Sicherheit wird Safe Life weiterhin gezielt nach strategischen Möglichkeiten zur Ausweitung seiner Reichweite und Wirkung suchen.

Über Safe Life

Safe Life wurde 2019 gegründet und ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf die Bereitstellung lebensrettender Ausrüstung und Schulungen spezialisiert hat. Mit einem klaren Fokus auf AEDs ist Safe Life durch eine Reihe erfolgreicher Übernahmen schnell in Europa und Nordamerika gewachsen – getragen von der Vision sichererer Gemeinschaften weltweit. Mehr erfahren Sie unter https://www.safelife.se.

Über resQshock

resQshock ist ein Schweizer Unternehmen das sich auf den Verkauf und Service von AEDs, sowie auf Schulungen zur effektiven Nutzung dessen, spezialisiert hat. Es unterstützt Unternehmen, Gemeinden und Institutionen mit fachkundiger Beratung, zertifizierter Ausrüstung und Service – stets mit einem kompromisslosen Anspruch an Qualität und Kundenvertrauen.

