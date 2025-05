Rüstungsboom Rheinmetall: 1.000 Euro Anfang 2022 investiert – so viel wären es heute Der Angriff Putins auf die Ukraine am 24.02.2022 kam nicht unerwartet. Westliche Dienste warnten lange Zeit öffentlich davor. Was, wenn man damals für 1.000 Euro Rheinmetall-Aktien gekauft hätte? Eine Renditezeitreise.