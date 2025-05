Exasol präsentiert nächste Generation ihrer Analytics Engine und Lakehouse Turbo Charger (FOTO)

washiwashi schrieb 21.01.25, 13:10

Bei Exasol muss man den Bären erst einmal erlegen, bevor man das Fell verteilen kann. Der Fokus auf regulierte Kunden mit On-Premise Lösungen ist absolut richtig, dann gegen die Cloud Player Databricks und Snowflake kommt Exasol nicht an. Die richtige Nischenstrategie. Das bedeutet aber auch, dass ein großer Teil der traditionellen, cloud-affinen Kunden abwandern - sprich die Verträge irgendwann nicht mehr verlängern - spätestens, wenn sie in die Clound abwandern. Das dies geschehen ist, hat man insbesondere 2024 mit der erhöhten Churn Rate gesehen. Exasol macht daraus auch keinen Hehl, man sieht die unterschiedlichen Dynamiken in den Kundengruppen in der Q3 Präsentation. Was bedeutet das für 2025? Ich rechne weiterhin mit einem erhöhten Churn der Retailer und Konsumerkunden. Da die teilweise recht gross sind und immer noch einen sehr großen Teil des SaaS Kuchen ausmachen, wir das SaaS Wachstum sicherlich im ersten Halbjahr 2025 zunächst einmal leiden, bis in H2 die dann vornehmlich neuen, nachhaltigen Deals mit regulierten Kunden das Wachstum befeuern. Daher rechne ich nicht wirklich mit mehr Wachstum auf Gesamtebene wie für 2025 wie in 2024. Dieser negative Impakt des Austausches der Kundengruppen wird im zeitverlauf immer kleiner werden, auch weil die neuen Kunden stärker wachsen und mehr Pakete mit der Zeit zukaufen werden. Daher rechne ich ab 2026 mit einem satt zweistelligen, profitablen Wachstum. Die Insider die gekauft haben, wissen das schon. Die große Masse der Aktionäre jedoch nicht. Daher kann das mit den Zahlen auch noch mal ungemütlich werden. Für mich eine Chance hier meine letzte Tranche zu kaufen. Und sollte der Markt durch das erste Halbjahr 2025 - in Erwartung eines mehrjährigen starken und zunehmenden Wachstums danach- hindurchschauen. Dann ist es auch gut. Kurse von 6 Euro halte ich auf Sicht von 2 Jahren für durchaus möglich, dann ist der negative Transition Effekt durch. Was danach kommt wird man sehen, das kommt auf das dann eingeschwungene Wachstum und die Margen an.

Im übrigen sehe ich das mit dem Hybrid-Cloud Produkt- also dass man Daten vorbereitet bevor diese in der Cloud analysiert werden für ein Riesending. Denn Cloudanwendungen werden nach Datennutzung bezahlt und da kann man sicherlich viel Geld sparen. Abwarten, wie sich das entwickelt.