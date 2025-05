Umsätze mit Fairtrade-Produkten steigen auf 2,9 Mrd. Euro (FOTO)

--------------------------------------------------------------

- Absatz von Fairtrade-Produkten wächst 2024 um 5 Prozent - so stark wie seitvier Jahren nicht mehr.- Positive Entwicklung bei allen großen Produktkategorien wie Kaffee, Bananen,Kakao und Rosen.- Zusätzlicher finanzieller Aufschlag für Kleinbauern und Arbeiter:Fairtrade-Prämie steigt auf 44 Mio. EuroDer Umsatz mit Fairtrade-Produkten in Deutschland ist 2024 um 13 Prozent auf 2,9Mrd. Euro gestiegen und erreichte damit einen neuen Rekord - dies berichteteFairtrade Deutschland im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz. Der Absatz wuchsum 5 Prozent - so stark wie seit vier Jahren nicht mehr. Die Absätze derwichtigsten Produktkategorien sind allesamt gestiegen."Fairtrade-Verkäufe entwickeln sich trotz der wirtschaftlich herausforderndenLage sehr positiv", betont Benjamin Drösel, Vorstand für Marketing bei FairtradeDeutschland. Der Kaffee-Absatz stieg um rund 6 Prozent auf 24.660 Tonnen,Bananen um 7 Prozent auf 121.800 Tonnen. Bei Kakaobohnen war die Entwicklung miteinem Plus von 11 Prozent auf 89.000 Tonnen positiv, ebenso bei Fairtrade-Rosen;sie legten um 10 Prozent auf knapp 509 Millionen Stiele zu.Der Marktanteil von Fairtrade-Kaffee in Deutschland liegt bei 5,3 Prozent, dervon Kakao bei knapp 21 Prozent. 16 Prozent der hierzulande verkauften Bananentragen das Fairtrade-Siegel, bei Rosen waren es 2024 sogar 44,5 Prozent - einRekord.Vielfältige Auswahl, breite VerfügbarkeitDeutsche Verbraucherinnen und Verbraucher greifen vermehrt zu fairen Produkten:Rund 35 Euro pro Kopf und Jahr gaben sie 2024 für Waren mit dem Fairtrade-Siegelaus. Sichtbarkeit und Verfügbarkeit nehmen zu, Supermärkte, Discounter,Drogerien, Fachhandel und Gastronomie bieten inzwischen über 8.700 Produkte mitFairtrade-Siegel an. Fast 600 Unternehmen arbeiten mit Fairtrade zusammen undgehen so auch konkrete Schritte, um ihre unternehmerische Sorgfaltspflichten zuerfüllen.Fairtrade-Prämie gestiegen"Aktuell sind die Weltmarktpreise für Rohstoffe wie Kaffee oder Kakao sehr hoch.Leider profitieren die Bauern nicht automatisch davon", erklärte Claudia Brück,Vorständin für Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland. "Die Preiseentstehen teilweise durch Börsenspekulation, teilweise durch Ernteverluste, diees zu kompensieren gilt. Auch in Zeiten hoher Preise bleibt Fairtrade deshalb