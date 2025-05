AKTIE IM FOKUS Teamviewer büßen über die Hälfte der Erholung vom Zolltief ein Die Quartalszahlen von Teamviewer haben am Dienstag den Anlegern hohe Kursverluste eingebrockt. Die Papiere verloren am frühen Nachmittag als Schlusslicht im schwachen MDax 13,6 Prozent. Damit nahmen die Anleger nach einem guten Lauf der Aktien in …