TCL SunPower Global stellt überarbeitetes Produktportfolio auf der Intersolar Europe 2025 vor

LYON, Frankreich, 6. Mai 2025 /PRNewswire/ -- TCL SunPower Global, ein führender Anbieter innovativer Solarenergielösungen, freut sich, die Einführung seines neuen Produktportfolios auf der Messe Intersolar Europe 2025, am Stand A1.350, bekannt zu geben. Diese aufregende Enthüllung markiert den Höhepunkt der Zusammenarbeit der beiden Branchenführer TCL und SunPower aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und Solarenergie. Durch die Zusammenführung ihrer unvergleichlichen Ressourcen und technologischen Führerschaft wollen sie die vielfältigen Bedürfnisse ihrer Kunden weltweit erfüllen.

„Wir sind unglaublich begeistert von der neuen Unternehmensvision und dem Angebot, das das Beste aus beiden Welten zusammenbringt – TCLs Expertise in Fertigung und Lieferkette mit SunPowers innovativen Energielösungen. Diese starke Partnerschaft wird die Solarbranche revolutionieren, indem sie bessere Technologie in größerem Umfang liefert, die Kosten senkt und innovative TCL SunPower Energielösungen für mehr Kunden als je zuvor zugänglich macht", sagt Steven Zhang, Geschäftsführer von TCL SunPower Global.

Auf der Intersolar Europe 2025 wird TCL SunPower Global sein überarbeitetes Portfolio vorstellen. Es ist sorgfältig darauf ausgelegt, umfassende Lösungen für jedes Marktsegment anzubieten. Die anpassungsfähigen Lösungen decken die unterschiedlichen Energiebedürfnisse und Budgets der Kunden ab: von Hausdächern über gewerbliche Gebäude bis hin zu großflächigen Anlagen.

„Unser Portfolio wurde entwickelt, um eine Reihe von Kundenanforderungen zu erfüllen, wie z.B. die Maximierung der Energiedichte für erhöhte Systemleistung, Optionen für kostenempfindliche Märkte, elegante Ästhetik, die die Attraktivität erhöht, oder die Gewährleistung von langfristiger Zuverlässigkeit durch die längste Garantie in der Solarbranche", sagt Vincent Maurice, Vizepräsident Sales bei TCL SunPower Global. „Unsere Partner arbeiten eng mit Haus-, Geschäfts- und Kraftwerksbesitzern zusammen, um das leistungsstärkste System auf ihre einzigartigen Bedürfnisse abzustimmen. Zu diesem Zweck können sie die spezifischen Produkte, die sie benötigen, in unserem vielfältigen Portfolio von Solarmodulen und Speicherlösungen finden. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Solarbranche kann jeder Kunde die perfekte Lösung für seine Energiebedürfnisse finden, unterstützt durch die vertrauenswürdigen Marken SunPower und TCL."