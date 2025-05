DZ BANK stuft MICROSOFT CORP auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Microsoft von 488 auf 500 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Microsoft erweise sich bislang in einem sehr herausfordernden Umfeld als "IT-Fels in der Brandung", schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Cloud-Bereich gewinne der Konzern mit seinem Angebot Azure Marktanteile hinzu./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 08:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 382,4USD auf Tradegate (06. Mai 2025, 13:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Ingo Wermann

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A