Brechen jetzt die Dämme? Situation bei Kupfer mahnt zur Vorsicht

Bis Ende April sah es noch so aus, dass es Kupfer gelingen würde, die bis dato zu beobachtende Aufwärtsbewegung mit einem Sprung über die 5 US-Dollar zu krönen. Doch im Bereich von 4,9 US-Dollar begann die Zwischenrallye zu bröckeln. Aktuell hat sich Kupfer auf die wichtige Unterstützung von 4,6 US-Dollar zurückgezogen und harrt erwartungsvoll der Dinge, die da nun kommen. Sollte es für den Kupferpreis unter die 4,6 US-Dollar gehen, würde sich erhebliches Abwärtspotenzial in Richtung 4 US-Dollar eröffnen.

ICSG sieht Kupfermarkt deutlich im Überschuss

Die International Copper Study Group (ICSG) sieht den Kupfermarkt deutlich im Überschuss. Das geht aus einer Ende April veröffentlichten Prognose für 2025 und 2026 hervor. Nun sind Prognosen gerade in der aktuellen Zeit mit zahlreichen Unsicherheiten und Risiken behaftet und daher nur mit Vorsicht zu genießen, aber die Zahlen der ICSG lassen dennoch aufhorchen. Die ICSG erwartet für das Jahr 2025 einen Überschuss von raffiniertem Kupfer in Höhe von 289.000 Tonnen und für das Jahr 2026 einen Überschuss in Höhe von 209.000 Tonnen. In der vorherigen Prognose aus dem September 2024 ging die International Copper Study Group von einem Überschuss im Jahr 2025 in Höhe von lediglich 194.000 Tonnen aus.

Zusammengefasst - Situation bei Kupfer mahnt zur Vorsicht

Ob der fundamentalen Rahmenbedingungen ist Kupfer die Luft bei aktuell raus. Die derzeitige Angebots-Nachfrage-Relation treibt den Kupferpreis zwar nicht an, doch die jüngere Vergangenheit zeigte, dass das einzig Gewisse die Ungewissheit ist. Aktuell steht eine überaus vitale Produktionsseite einer etwas schwächelnden Nachfrageseite gegenüber. Im Ergebnis dürfte der Markt in 2025 auf einen Überschuss zusteuern. Doch gerade die von der Zollproblematik belastete Nachfrageseite ist die große Unbekannte.

Bricht man die aktuelle Situation auf die charttechnischen Aspekte herunter, dann muss davon ausgegangen werden, dass die seit Monaten intakte, breit angelegte Handelsspanne mit den 3,9 US-Dollar / 4,0 US-Dollar auf der Unterseite und den 5,1 US-Dollar / 5,2 US-Dollar auf der Oberseite zunächst dominierend bleiben dürfte. Innerhalb dieser Range ist mit einem volatilen Auf und Ab zu rechnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

