Intesa Sanpaolo steigert Gewinn überraschend stark - Aktie im Minus

Charline97 schrieb 28.01.25, 16:10

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Leasingspezialist Grenke (ETR:GLJn) hat mit der italienischen Bank Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) eine Partnerschaft für deren Heimatmarkt vereinbart. Demnach soll die Intesa-Tochter Intesa Sanpaolo Rent ForYou in die italienische Grenke Locazione bis Mitte dieses Jahres vollständig eingebracht werden, teilten die Deutschen am Dienstag mit. Im Gegenzug erhält Intesa Sanpaolo eine Beteiligung von 17 Prozent an Grenke Locazione. Darüber hinaus regeln die Partner für die Dauer der Vereinbarungen die wirtschaftliche Kooperation des Filialnetzwerks von ISP und deren rund 1,2 Millionen Geschäftskunden. Die Gesellschafter werden gemeinsam die Refinanzierung der künftigen Aktivitäten übernehmen, wie es weiter hieß. Der Vollzug wird für das erste Quartal erwartet, die zuständigen Behörden müssen noch zustimmen. Die Grenke-Aktie zog daraufhin um mehr als 4 Prozent an.