Sranan Gold - Beginn der Goldbohrungen steht kurz bevor!

Seit einiger Zeit verfolgen wir auf Goldinvest.de mit Argusaugen die Entwicklungen bei Sranan Gold (WKN A416C1 / CSE SRAN). Dieser junge Goldexplorer ist im südamerikanischen Suriname aktiv und steht kurz davor, die erste Bohrkampagne auf seinem Goldprojekt Tapanahony anzustoßen. Ein besonders spannender Moment in der Entwicklung von Explorationsgesellschaften!

Sranan hat auf dem Tapanahony-Projekt bereits vorbereitende Arbeiten durchgeführt, darunter eine Lidar-Untersuchung (Light Detection and Ranging) und die Neubewertung vorhandener, historischer Daten. Die hat das Unternehmen positiv interpretiert, und zwar so, dass man nun Hinweise auf gleich drei (!) parallele Mineralisierungszonen sieht!

Bohrprogramm wird erheblich ausgeweitet

Das hat einerseits zu der Entscheidung geführt, das geplante Bohrprogramm von ursprünglich 1.500 auf jetzt 10.000 Meter (!) auszuweiten und andererseits zwei Bohrgeräte (Hydracore 2000) zu kaufen, statt diese nur für die Dauer des Bohrprogramms anzumieten. Damit, so Sranan, sollte es möglich sein, das Bohrprogramm zum einen zu beschleunigen und zum anderen die Bohrkosten deutlich zu senken.

Aktuell sind die Geologen von Sranan bereits im Feld, um Proben aus den aktiven Abbaustätten der lokalen Bergleute zu entnehmen. Diese Arbeiten werden entlang des 4,5 km langen Poeketi-Randy-Trends und anschließend in dessen Verlängerung fortgesetzt. Parallel dazu, so Sranan weiter, erlaubt es die fortlaufende Zusammenarbeit mit den Gemeindevorstehern des nahe gelegenen Dorfes Poeketi, die Fähigkeiten, das regionale Wissen und die Arbeitskräfte der Gemeinde in die Explorationsbemühungen des Unternehmens einzubinden. (Insgesamt sind gute Beziehungen zur lokalen Bevölkerung für jedes Explorationsunternehmen ein Muss.)

Die Bohrgeräte sollen Ende Mai in Suriname eintreffen und laut Sranan werden die Bohrungen noch im zweiten Quartal 2025 beginnen, nachdem eine weitere Bewertung vor Ort erfolgt ist und das Camp errichtet wurde. Durchgeführt werden die Bohrarbeiten dabei von Johnston Exploration Consulting, einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung im Suriname und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei Bohrleistungen. Damit, so hofft man im Unternehmen, soll die Effizienz des Bohrprogramms noch einmal gesteigert werden.

Wie Dr. Dennis LaPoint, Executive Vice President Exploration und Corporate Development bei Sranan Gold, erklärte: „Unser Team aus lokalen Geologen arbeitet mit Mitgliedern der örtlichen Gemeinde zusammen und nutzt deren Fähigkeiten und Kenntnisse. Die Kenntnisse der örtlichen Gemeindemitglieder über die laufenden Probenahmen und Kartierungen in Gebieten mit aktivem Bergbau sind von unschätzbarem Wert und werden zu unseren Bohrergebnissen beitragen.“

Fazit: Die Spannung steigt, denn Sranan Gold steht unmittelbar davor, von der Planungs- in die aktive Bohrphase überzugehen. Damit rückt der entscheidende Moment näher, in dem sich zeigen wird, ob die Geologen des Unternehmens mit ihren Annahmen zum Potenzial des Projekts richtig lagen. Insofern ist jetzt, bevor die Würfel gefallen sind, die beste Gelegenheit für Anleger, die das hohe Risiko einer Explorationsgesellschaft nicht scheuen sich Sranan Gold (WKN A416C1 / CSE SRAN) einmal genauer anzuschauen. Wir werden das auf jeden Fall tun und in Kürze einen ausführlichen Hintergrundbericht zum Unternehmen veröffentlichen.

