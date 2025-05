BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Weiter auf Wachstumskurs: BDO ...

Ebenso wie der Umsatz wuchs die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit über 3.250 Expertinnen und Experten beschäftigt BDO knapp 6,5 Prozent mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als im Vorjahr. Im Juli 2024 eröffnete die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ihr 28. Office in Nürnberg und baute damit ihre regionale Präsenz weiter aus.



"Wir sind fachlich und personell bestens aufgestellt. Unsere langfristigen Investitionen in Personal und Digitalisierung zahlen sich weiter aus", sagt Andrea Bruckner. Für Investitionen in Digitalisierung, insbesondere in KI-gestützte Lösungen, profitiere BDO vom starken internationalen Netzwerk. "Mit KI steigern wir die Effizienz in der Wirtschaftsprüfung. Global investiert BDO einen dreistelligen Millionenbetrag in Technologien, um die KI- und Digitalisierungsstrategie voranzutreiben." Parwäz Rafiqpoor unterstreicht: "Ein großes und leistungsstarkes Netzwerk ist eine Grundvoraussetzung für weiteren Erfolg. In Zukunft wollen wir noch stärker zusammenrücken, um das Leistungsangebot zu steigern und kontinuierlich zu verbessern." Das globale BDO Netzwerk ist weltweit mit knapp 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 166 Ländern vertreten und erzielte im Berichtsjahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 15 Mrd. US-Dollar.



Audit & Assurance knackt die 200 Mio. Euro Marke



Mit einem Zuwachs von 14,1 Prozent (21,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz in der Wirtschaftsprüfung von 179 Mio. auf 204 Mio. Euro. Der Bereich steuerte mit 44,3 Prozent den größten Teil der drei Geschäftsfelder zum Umsatz bei. "Neben der deutlich gestiegenen Marktwahrnehmung, sehen wir in der Digitalisierung unserer Prozesse den größten Hebel", betont Andrea Bruckner. "Mit KI-gestützten Lösungen entlasten wir unsere Kolleginnen und Kollegen. Repetitive Aufgaben wie Anhangprüfungen lassen sich heute automatisieren, um mehr Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben zu schaffen", ergänzt sie

Tax & Legal: Internationale Steuerberatung im Fokus



Das Geschäftsfeld Tax & Legal legte im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 Prozent (13,9 Prozent) zu und erzielte einem Umsatz von 183 Mio. Euro (162 Mio. Euro). Mit einem Fokus auf der Digitalisierung der Steuerfunktion und Automatisierung der operativen Prozesse trug insbesondere der Bereich Tax Technology zum Umsatzwachstum bei. In den letzten Monaten konnten zudem die Kompetenzen in der internationalen Steuerberatung durch eine Vielzahl an neuen Kolleginnen und Kollegen gestärkt werden. "Wir haben unsere Position in der Betreuung großer Familienunternehmen und Konzerne erfolgreich weiter ausgebaut. Auch hier arbeiten wir angesichts aufkommender Zölle und Unsicherheiten zur globalen Mindeststeuer eng mit unserem internationalen Netzwerk zusammen", sagt Parwäz Rafiqpoor.



Advisory mit größtem Wachstum



Das größte Wachstum erzielte der Dienstleistungsbereich Advisory. Mit einem Plus von 18,4 Prozent (10,6 Prozent) erreichte der Geschäftsbereich einen Umsatz von 74 Mio. Euro (63 Mio. Euro). Auch die beiden Tochtergesellschaften, die BDO Digital GmbH und die BDO Cyber Security GmbH, entwickeln sich vielversprechend. Beide verzeichnen hohe Personalzuwächse. In Sachen Cyber-Sicherheit berät BDO viele Kundinnen und Kunden aus der Gesundheitsbranche, die einem hohen Angriffsrisiko ausgesetzt sind. Auch in anderen Bereichen wurden Beratungsleistungen weiter ausgebaut. "Wir setzen an verschiedenen Punkten mit interdisziplinären Teams an: Sei es durch unseren holistischen M&A-Beratungsansatz, unsere neuen Beratungsleistungen im Bereich Debt Advisory oder in der KI-Beratung. Wir begleiten die Transformation auf Augenhöhe", verdeutlicht Parwäz Rafiqpoor.



Transformation, KI und Digitalisierung als Zukunftsthemen

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr ist BDO weiterhin auf Erfolgskurs. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft konnte namhafte Mandate für sich gewinnen. Angesichts der immer komplexeren Anforderungen an die Unternehmenssteuerung rückt die Transformationsberatung sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Kundinnen und Kunden noch stärker in den Mittelpunkt. Auch in Zukunft spielen KI und Digitalisierung dabei als klare Wachstumstreiber eine zentrale Rolle. BDO hat sich zum Ziel gesetzt, das Dienstleistungsportfolio in allen Unternehmensbereichen in Bezug auf KI weiter zu ergänzen und fortzuentwickeln. So werden aktuell KI-basierte Dienstleistungen, z.B. in Form einer digitalen Umfeldanalyse während eines Transaktionsprozesses, angeboten. Auch bei der Implementierung und Prüfung von KI-Systemen steht BDO seinen Kundinnen und Kunden beratend zur Seite.



KI-gestützte Lösungen setzt BDO zudem ein, um die wachsende Menge an relevanten Daten im Bereich Nachhaltigkeit zu bewältigen. "Wir sind überzeugt davon, dass Nachhaltigkeit weiterhin eine große Rolle spielen wird. Die Verschiebung der Berichtspflicht eröffnet Spielräume. Wir helfen Unternehmen, Nachhaltigkeitsstrategien weiterzuentwickeln und die strategische Relevanz der Themen zu erkennen, um langfristig ihre Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken", unterstreicht Andrea Bruckner.



[1] Die globale BDO Organisation und damit auch die deutsche BDO Gruppe berichten weltweit einheitlich für den Zeitraum vom 01.10. bis 30.09. eines jeden Jahres. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben betreffen jeweils den Zeitraum vom 01.10. bis zum 30.09. des Folgejahres. Die Angaben sind insoweit nicht vollständig vergleichbar mit den Angaben des nationalen Konzernabschlusses der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum 30.06.

Pressekontakt:



Anna-Frieda Studt

Head of Corporate Communications

Tel.: +49 40 30293319

Mobil: +49 173 7312677

mailto:Presse@bdo.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44014/6027286 OTS: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft