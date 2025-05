Zulassungssystem verbessern, Klimaschutz-Investitionen sichern / Wirtschaftsverband setzt auf zügige Umsetzung der Agrar-Themen des Koalitionsvertrags / Pflanzenschutz- und Düngermarkt schwach (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) blickte heute beiseiner Jahrespressekonferenz auf ein durchwachsenes Jahr 2024 zurück, dasgeprägt war von schrumpfenden Umsätzen im Pflanzenschutzmittel-Sektor (minus 9,1Prozent) und stagnierenden Absätzen der Düngemittel-Produzenten. Umso mehrrichten sich die Erwartungen des Wirtschaftsverbands der agrarchemischenIndustrie jetzt an die neue Bundesregierung, denn im Koalitionsvertrag vonCDU/CSU und SPD sind richtungsweisende Aussagen und Vorhaben im Agrarbereichbenannt.IVA-Präsident Michael Wagner, der Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft(ZKL) war, begrüßte das Bekenntnis der Koalitionäre zu einer produktivenLandwirtschaft und lebendigen ländlichen Räumen. "Die kommende Bundesregierunghat das Thema Ernährungssouveränität wieder entdeckt. Wir können nicht überallSelbstversorger sein, aber die Förderung regionaler landwirtschaftlicherProduktion ist angesichts aktueller geopolitischer Herausforderungen unbedingtgeboten", so Wagner. Nach Berechnungen des IVA kann sich Deutschland zwar beiden meisten Getreidekulturen, Kartoffeln oder Zuckerrüben selbst versorgen, abergerade einmal jeder zweite hier konsumierte Apfel stammt in normalen Anbaujahrenaus heimischem Anbau - in schlechten Jahren auch nur jeder dritte. Insgesamt lagder Selbstversorgungsgrad im Schnitt der vergangenen drei Erntejahre geradeeinmal bei 37 Prozent für Gemüse und 21 Prozent für Obst.Einen Schlüssel für stabile landwirtschaftliche Erträge sieht Wagner in derausreichenden Verfügbarkeit wirksamer Pflanzenschutzmittel. Doch daran hakt es.Das europäische Pflanzenschutzrecht ist so streng und damitinnovationsfeindlich, dass nur einer von sechs weltweit neu zugelassenenWirkstoffen auch in der EU genehmigt wird. Zugleich hat die neue Bundesregierungdas komplizierte deutsche Zulassungssystem als Nadelöhr identifiziert und willfür schnelle Verfahren durch eine, wie es im Koalitionsvertrag heißt,"Verschlankung der behördlichen Zusammenarbeit" sorgen. "Die Herstellerbenötigen eine bessere Planbarkeit, wenn sie Zulassungsanträge stellen," soWagner weiter: "Und die Lösung liegt auf der Hand: Das Bundesamt fürVerbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) muss zur starken zentralenBehörde werden. Die drei am Verfahren beteiligten Bewertungsbehörden erhalteneinen gleichberechtigten Status - ohne Veto-Rechte gegenüber derZulassungsbehörde. Nur so sind effektivere Verfahren möglich."Ein ähnliches Spannungsfeld stellt sich den deutschen Düngemittel-Produzenten:Sie haben mit erheblichen Zukunftsinvestitionen in klimafreundlicheProduktionsanlagen begonnen, sehen sich aktuell aber in einem unfairen