Hauptversammlung der Agravis Raiffeisen AG in Berlin (FOTO)

Berlin/Münster (ots) - Die diesjährige Hauptversammlung

(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung) der

AGRAVIS Raiffeisen AG (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) fand am 6.

Mai in Berlin statt. Konzernchef Dr. Dirk Köckler stellte in seiner Rede das

Selbstverständnis der AGRAVIS als relevanter nationaler Agrarhändler mit einem

klar definierten Schwerpunkt des Arbeitsgebietes zwischen der niederländischen

und polnischen Grenze heraus. "Wir sind ein fest verwurzelter Teil der

genossenschaftlichen Welt", so Köckler. Natürlich müsse die AGRAVIS sichere

Gewinne erzielen, "aber wir betreiben keine Gewinn-Maximierung, sondern sichern

und entwickeln nachhaltige genossenschaftliche Strukturen".



Treiber sind die digitale Transformation und die Nachhaltigkeit





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Vor den rund 500 anwesenden Aktionärinnen und Aktionären untermauerte Köcklerdas klare Bekenntnis zum Konzernportfolio und zum ländlichen Raum: "Wir stehenzur Tierernährung und Tiergesundheit, zum Pflanzenbau, zur Landtechnik, zurfossilen und regenerativen Energie und zu Raiffeisen-Märkten." Treiber hierbeiseien die digitale Transformation und die Nachhaltigkeit(https://www.agravis.de/de/unternehmen/ueber-uns/nachhaltigkeit-bei-agravis) .Raiffeisen-Genossenschaften sind größte EigentümergruppeMehr als 60 Prozent der AGRAVIS-Aktien befinden sich in genossenschaftlicherHand. Damit stellen die rund 100 regionalen Raiffeisen-Genossenschaften diegrößte Eigentümergruppe, zugleich sind sie Großhandelskunden der AGRAVISinnerhalb der genossenschaftlichen Zweistufigkeit. Gemeinsame Aufgabe sei es, imgenossenschaftlichen Miteinander - im Großhandel und am Endkunden - eineneffizienten und somit erfolgreichen Job zu machen, so Dr. Köckler. Dazu müssedie gemeinsam erbrachte Leistung wirtschaftlich sein und auf Kundenseitenachgefragt werden.Brot- und Buttergeschäft bleibt der klassische Agrarhandel"Im genossenschaftlichen Verbund liegen viele Chancen", so Köcklers Überzeugung.Das Brot- und Buttergeschäft bleibe der klassische Agrarhandel. Im Fokus beimAusbau des Großhandelsgeschäftes mit den genossenschaftlichen Eigentümernstünden die landwirtschaftlichen Kernbereiche Pflanzen, Tiere und Technik in denGeschäftsbeziehungen B2B und B2F (Business to Farmer) - erweitert um das privateEndkundengeschäft (B2C) in den Segmenten Energie und Raiffeisen-Märkte. Alskonkretes Beispiel, wie der anhaltende Strukturwandel in der Landwirtschaft undim Agrarhandel gemeinsam gestaltet werden könne, nannte er dieFuttermittelkooperation in der Raiffeisen Kraftfutterwerke Mittelweser HeideGmbH mit den Raiffeisen-Genossenschaften Niedersachsen Mitte und Heidesand. "Wir