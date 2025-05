Millennial Potashs Bohrung BA-001-EXT durchteuft bedeutende Kalivorkommen auf dem Kaliprojekt Banio in Gabun

6. Mai 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FWB: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ... ) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Bohrung BA-001-EXT im North Target seines Kaliprojekts Banio in Gabun abgeschlossen hat. Die Bohrung BA-001-EXT wurde ursprünglich im Jahr 2017 niedergebracht und vorzeitig in einer Zone mit weicher Sedimentverformung oder Rutschungszone, die reich an Carnallitit ist, in einer Tiefe von ca. 364 m eingestellt. Im Rahmen des Phase-2-Bohrprogramms von Millennial wurde BA-001-EXT auf eine Tiefe von etwa 678 m erweitert und durchteufte zahlreiche Carnallitit-Flöze innerhalb von etwa 290 m mit abwechselnden Carnallitit- und Halit-Lagen in einer Tiefe von 364 m bis 657 m.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, erklärte: „Millennial ist sehr erfreut, mit der Bohrung BA-001-EXT einen robusten Abschnitt mit einer Wechsellagerung von Carnallitit und Halit durchteuft zu haben. Zahlreiche mächtige Kaliflöze in Carnallititform wurden in der Verlängerung von BA-001 durchteuft, und insgesamt übertrafen die mehr als 250 m mächtigen Carnallitit- und Halit-Wechsellagen unsere Erwartungen. Wir freuen uns auf den Abschluss der Protokollierungs- und Probenentnahmearbeiten in den Kalihorizonten und auf die Analyseergebnisse. Die Erweiterung der Bohrung BA-001 und das Niederbringen einer neuen Bohrung BA-004 könnten die Kaliressourcen des Projekts erheblich steigern. Nach Abschluss der Bohrungen wird eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung erwartet, die die Grundlage für eine Machbarkeitsstudie bilden wird, die in den kommenden Monaten beginnen soll.“

Die Bohrung BA-001 wurde ursprünglich im Jahr 2017 bis zu einer Tiefe von 364 m niedergebracht, wo massiver Carnallitit durchteuft wurde, jedoch mit variablen Schichtungsorientierungen, die ursprünglich als Verwerfungszone interpretiert wurden. Das geologische Modell von MLP, das auf umfangreichen Erfahrungen im Gabun-Kongo-Becken basiert, erkannte diese Variabilität in der Schichtung als Verformung von Weichsedimenten, die nur auf die oberen Evaporitzyklen im Becken beschränkt ist. Die Bohrung BA-001 wurde erneut aufgenommen und bis zu einer Tiefe von 678 m fortgesetzt, nachdem zwischen ca. 364 m und 657 m zahlreiche Evaporitzyklen und Carnallitit-Flöze durchteuft wurden (siehe Kernfotos 1 und 2 unten). Die detaillierte Kernprotokollierung und die endgültige Interpretation der Evaporitzyklen sowie die Identifizierung der Flöze sind noch im Gange. Darüber hinaus werden die Kernvorbereitung und die Probenahme in den nächsten Wochen abgeschlossen und die Proben zur Analyse an den Saskatchewan Research Council geschickt.

