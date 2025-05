ZenaTech erweitert Standort in Irland und bietet Drone-as-a-Service (DaaS) einschließlich Präzisionslandwirtschaft für den europäischen Markt an, der jährlich um 28,6 % wächst

Vancouver, British Columbia, (6. Mai 2025) – ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte Drohnenlösungen (auf Basis künstlicher Intelligenz), Drone-as-a-Service- Lösungen (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass es seinen Betrieb ausweiten und eine neue, größere Niederlassung bei seiner europäischen Firmenzentrale in Dublin, Irland, eröffnen wird. Das neue Hub wird den Verkauf von Drohnen und DaaS-Drohnenservices des Unternehmens – einschließlich Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft – an einen wachsenden britischen und europäischen Markt vereinfachen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die offizielle Eröffnung im Sommer 2025 stattfinden wird.

Dank seiner strategisch günstigen Lage in der Nähe des Dubliner Flughafens und der Erreichbarkeit über alle wichtigen Autobahnen wird der neue Standort einen wachsenden Kundenstamm in Irland bedienen und Wachstum in ganz Europa ermöglichen, wobei Landwirtschaft wie auch Baugewerbe, erneuerbare Energien – einschließlich Wind- und Solarparks –, Golfplätze, Rennbahnen sowie Lager und Logistik bedient werden.

„Die Erweiterung unseres Standorts in Dublin und die Einrichtung einer europäischen Firmenzentrale leitet ein neues Kapitel in unserer Strategie ein, unsere Drohnen und DaaS-Angebote weltweit zu skalieren und gleichzeitig die am schnellsten wachsenden Märkte für landwirtschaftliche Drohnen in Europa zu bedienen. Unsere KI-gestützten Drohnenlösungen sind darauf ausgelegt, die Ernteerträge zu steigern und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken; sie bieten intelligente, datengestützte Erkenntnisse, die die Überwachung und Gesundheitsbewertung, die Nährstoff- und Ressourcenoptimierung der Nutzpflanzen sowie die Rentabilität fördern“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.

Der europäische Markt für landwirtschaftliche Drohnen wurde laut Market Data Forecast im Jahr 2023 auf ca. 4,6 Mrd. USD geschätzt und wird bis 2032 voraussichtlich 43,23 Mrd. USD erreichen, was einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,58 % entspricht. Dieses Wachstum wird durch den Einsatz von Drohnen für das Besprühen von Pflanzen, die Kartierung, die Schädlingsbekämpfung, die Aussaat und die Fernerkundung angetrieben, welche die Produktivität und die Ressourceneffizienz in der Landwirtschaft verbessern. Das Wachstum wird auch durch eine vorteilhafte europäische Regierungspolitik und eine starke Ausrichtung auf nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken unterstützt.