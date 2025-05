Jetzt können Kunden mehr denn je rund um die Uhr mit dem Serviceteam von Ascential Technologies in Verbindung bleiben. Dies ermöglicht verbesserte und nahtlose Serviceerfahrungen, die den Wert des Produktlebenszyklus erhöhen, unabhängig von Standort oder Zeitzone der Kunden. Ascential Care zeichnet sich durch Reaktionsfähigkeit aus und verspricht schnelle Reaktionszeiten, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

GRAND RAPIDS, Michigan, 6. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Ascential Technologies gab heute die Einführung von Ascential Care bekannt, einer breiteren, global reaktionsfähigen und agilen Kundendienstplattform, die darauf ausgelegt ist, die Kundenerfahrung weiter zu verbessern und einen außergewöhnlichen Lebenszeitwert für die Geräte und Automatisierungstechnologien seiner Kunden zu gewährleisten. Mit dieser optimierten, vielseitigen und internationalen Kundendienstplattform ist das Unternehmen in der Lage, sich schneller anzupassen und gleichzeitig sein umfassendes Fachwissen zu nutzen, um die sich ständig ändernden Kundenanforderungen zu erfüllen.

„Mit unserem neu strukturierten Kundendienstprogramm können unsere Kunden in jeder Phase ihrer Entwicklung – von der Installation und Einführung über den laufenden Service und die Wartung bis hin zur Überholung und zum Ersatzteilservice – einen hervorragenden Support erwarten", so Scott Watts, Divisional CEO von Ascential Technologies. „Das innovative Servicemodell von Ascential Care wird die Art und Weise, wie unsere Kunden mit Technologie interagieren, revolutionieren und eine nahtlose und konsistente Erfahrung über alle Berührungspunkte hinweg gewährleisten, während gleichzeitig eine optimale Anlagenleistung sichergestellt wird."

Als Teil des erweiterten Serviceangebots hat Ascential Technologies Ascentialytics eingeführt, eine vernetzte Asset Performance Management-Lösung. Ascentialytics eröffnet den Kunden neue Möglichkeiten der Datenerfassung, -auswertung und -messung mit dem Ziel, die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von Anlagen zu verbessern und gleichzeitig Risiken und Kosten zu senken. Dies kann entweder durch Vor-Ort- oder Fernüberwachung und -diagnose erreicht werden, z. B. durch integrierte Maschinenzustandsüberwachung, vorausschauende Wartung und mehr. Ascentialytics erfasst Ausrüstungsdaten und stellt Echtzeitinformationen über Dashboard-Visualisierungen bereit, komplett mit Analysen, Warnungen und Benachrichtigungen.

„Wir gehen davon aus, dass Ascentialytics für unsere Kunden bahnbrechend sein wird, da es wichtige Erkenntnisse liefert, die sich positiv auf Ausfallzeiten, Maschinenzustand, ungeplante Reparaturen und vieles mehr auswirken können", so Watts.

Weitere Informationen darüber, wie das erweiterte Serviceprogramm von Ascential Technologies die Kundenerfahrung verbessern und die betriebliche Effizienz steigern kann, finden Sie unter ascentialtech.com.

Informationen zu Ascential Technologies

Ascential Technologies (früher bekannt als Burke Porter Group) entwirft, entwickelt und automatisiert komplexe Diagnose-, Inspektions- und Testverfahren für die Endmärkte Medizin und Biowissenschaften, Transportwesen sowie Test- und Messsysteme. Das Unternehmen stellt sich den anspruchsvollsten, unternehmenskritischen Herausforderungen seiner Kundschaft, wo die Kosten eines Fehlschlags hoch sind. Mit mehr als 70 Jahren Innovationserfahrung verfügt Ascential über eine globale Präsenz und das Fachwissen von mehr als 2300 Experten an 40 Standorten, die der Kundschaft in großem Umfang dabei helfen, kritische Lösungsinnovationen zu beschleunigen, Risiken zu verringern, die Differenzierung im Wettbewerb voranzutreiben und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Die Einzigartigkeit des Unternehmens liegt darin, dass es sich verpflichtet hat, seiner Kundschaft durch den gesamten Produktlebenszyklus zu begleiten, von der Idee bis zur Vermarktung, wobei Qualität und Sicherheit am wichtigsten sind. Zu den Kunden von Ascential gehören sowohl führende Unternehmen der Fortune 100 als auch innovative Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter ascentialtech.com.

