Sanofi S.A.: Zukunftsstrategie mit Fokus auf Kernbereiche

Sanofi S.A. ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Das französische Unternehmen entstand im Jahr 2004 aus der Fusion von Sanofi-Synthelabo mit Aventis und fokussiert sich bei der Medikamentenforschung auf die Bereiche Onkologie, Herz-Kreislauf, Diabetes, Thrombose, Dermatologie, Innere Medizin und Nervensystem sowie die Entwicklung von klassischen und mRNA-basierten Impfstoffen. Aktuelles Blockbuster-Medikament ist Dupixent, ein Mittel gegen Hautekzeme. Weltweit beschäftigt der Pharmariese mehr als 100.000 Mitarbeiter an Standorten in über 100 Ländern. Ende vergangenen Jahres verkaufte Sanofi 51% der Anteile der Consumer-Healthcare-Sparte „Opella“ an den Finanzinvestor Clayton Dubilier & Rice (CD&R) um sich künftig stärker auf den Kernbereich Biopharma zu fokussieren. Im Jahr 2024 sank der Konzernumsatz um 5% auf 41,1 Mrd. Euro, allerdings zog der Gewinn um 3% auf 4,43 Euro je Aktie an. Dem Unternehmen gelingt es offensichtlich, in einem herausfordernden Marktumfeld die Margen zu steigern. Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einem Umsatzwachstum von 12% auf 46,2 Mrd. Euro und einem Gewinnwachstum um 86% auf 8,24 Euro je Aktie. Der Start in neue Jahr ist dem Pharmakonzern mehr als geglückt: der Gewinn lag im ersten Quartal mit 1,79 Euro ke Aktie weit über den Konsenserwartungen von 1,68 Euro. Mit einem Umsatz von 9,9 Mrd. Euro wurden die Analystenschätzungen von 9,68 Mrd. Euro ebenfalls übertroffen. Der Umsatz mit Dupixent konnte um 20% auf 3,5 Mrd. Euro gesteigert werden. Zweiter großer Wachstumstreiber ist das Geschäft mit neuen Medikamenten. Im diesem Bereich kletterte der Umsatz im zweiten Quartal um 44% auf 0,8 Mrd. Euro. Aktionäre profitieren am Unternehmenserfolg durch stetig wachsende Dividenden. Für das Geschäftsjahr 2024 will der Pharma-Riese eine Dividende in Höhe von 3,92 Euro ausschütten. Damit steigt die Dividende gegenüber dem Vorjahr um rund 4,3% und das 31. Jahr in ununterbrochener Folge. Angesichts dieser beeindruckenden Dividendenkoninuität kann sich die Dividendenrendite von aktuell knapp 4% mehr als sehen lassen. Außerdem kauft Sanofi im großen Stil eigene Aktien zurück, was die Unternehmensbewertung (KGV) zusätzlich positiv beeinflusst. Für das laufende Geschäftsjahr will das Unternehmen eigene Aktien im Wert von rund 5 Mrd. Euro zurück kaufen. Dies entspricht mehr als 4% des aktuellen Börsenwerts. Ein Großteil der Rückkäufe (ca. 75%) sind bereits erfolgt. Mit einem KGV um 11 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,52 ist die Sanofi-Aktie aus fundamentaler Sicht nicht teuer. Langfristig orientierte Anleger greifen zu. Empfehlung: kaufen Kursziel: 123,30 EUR; StopLoss: < 83,80 EUR