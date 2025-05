Fresenius Medical Care - Aktie im Rampenlicht - 06.05.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Fresenius Medical Care in den letzten drei Monaten Verluste von -4,42 % verkraften.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Der Dax ist am Dienstag von den politischen Geschehnissen in Berlin eingeholt und belastet worden. CDU-Chef Friedrich Merz fiel am Vormittag bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang durch. Das sorgte am Markt für erhebliche Unsicherheit, …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

EQS Voting Rights Announcement: Fresenius Medical Care AG Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 06.05.2025 / 11:51 …