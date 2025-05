TFS HealthScience weitet Zusammenarbeit mit Oncomatryx für Phase-Ib-Studie zu OMTX705 bei Bauchspeicheldrüsenkrebs aus

LUND, Schweden, 6. Mai 2025 /PRNewswire/ -- TFS HealthScience (TFS), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (CRO), vertieft seine Zusammenarbeit mit Oncomatryx, einem biopharmazeutischen Unternehmen, das neuartige Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) entwickelt, die auf die Mikroumgebung von Tumoren abzielen. TFS wird eine neu begonnene klinische Studie der Phase Ib unterstützen, in der OMTX705 - ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat gegen das Fibroblastenaktivierungsprotein (FAP-ADC) - bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse untersucht wird. Die Studie wird an Standorten in Spanien und den USA durchgeführt.

Nach Angaben der World Cancer Research Foundation ist Bauchspeicheldrüsenkrebs nach wie vor eine der tödlichsten bösartigen Erkrankungen weltweit, mit jährlich mehr als 510.000 Neuerkrankungen und über 466.000 Todesfällen. Trotz der Fortschritte in der Onkologie sind die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit fortgeschrittener oder metastasierter Erkrankung nach wie vor begrenzt. Die Fünfjahresüberlebensrate bei Bauchspeicheldrüsenkrebs weiterhin unter 10 % und unterstreicht den dringenden Bedarf an neuen und wirksameren Behandlungsmöglichkeiten.

Diese Phase-Ib-Studie baut auf einer früheren Kooperation zwischen TFS und Oncomatryx während einer Phase-I-Studie auf, in der OMTX705 als Monotherapie und in Kombination mit Pembrolizumab bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht wurde. Die vielversprechenden Ergebnisse dieser Studie legten den Grundstein für diese nächste Entwicklungsphase und demonstrierten die konsistente Leistung, die umfassende therapeutische Expertise und die onkologische Spezialisierung, die Oncomatryx an der fortgesetzten Partnerschaft mit TFS schätzt.

„Unsere Zusammenarbeit mit Oncomatryx spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, die Entwicklung innovativer Therapien für schwierige Krebsarten wie das Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse zu beschleunigen", erklärt Kris O'Brien, Vice President und Leiterin der Abteilung Onkologie und Seltene Krankheiten bei TFS. „TFS bringt tiefgreifende therapeutische Erkenntnisse und operative Agilität in jedes von uns unterstützte Programm ein und setzt sich dafür ein, vielversprechende Wissenschaft dort voranzubringen, wo sie am meisten gebraucht wird."