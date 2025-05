Sycomp erweitert Standorte und Lagerkapazitäten zur Unterstützung globaler Kunden

FOSTER CITY, Kalifornien, 6. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Sycomp A Technology Company, Inc. gab heute die Erweiterung seiner weltweiten Geschäftstätigkeit mit neuen Standorten in Deutschland, Island, Nigeria, Saudi-Arabien, Spanien, Sri Lanka und Uruguay bekannt. Gleichzeitig erhöhte das Unternehmen seine Lagerkapazität in den Vereinigten Staaten und Asien um mehr als 50 Prozent. Mit dieser Expansion ist Sycomp nun in 54 Ländern tätig und hat weltweit IT-Projekte in mehr als 150 Ländern erfolgreich umgesetzt, wobei multinationale Unternehmen, führende Technologieanbieter und Originalgerätehersteller (OEMs) unterstützt wurden.

Sycomp feierte 2024 sein 30-jähriges Bestehen und ist organisch gewachsen, indem es sich von einem regionalen IT-Wiederverkäufer zu einem der führenden globalen IT-Lösungsanbieter entwickelt hat. Neben den weltweiten Expansionsbemühungen hat Sycomp in den Ausbau seines Dienstleistungsangebots investiert, darunter neue Angebote in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), kundenspezifische Software und Entwicklung sowie Managed Services für Infrastruktur- und Endpunkt-Lebenszyklusmanagement. Darüber hinaus wurden die Investitionen in die acht Integrationszentren (ICs) fortgesetzt.

Informationen zu Sycomp A Technology Company, Inc.

Sycomp ist ein globaler Anbieter von IT-Dienstleistungen und Logistik mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, Rechenzentrum, Endpunktmanagement und Sicherheitslösungen. Sycomps vielfältiges Team von Beratern und Ingenieuren erfüllt die Mission des Unternehmens, anspruchsvolle globale IT-Projekte durch seine hochmodernen Integrations- und Lagerzentren und globalen Technologiepartnerschaften zu bewältigen. Sycomp hat seinen Hauptsitz im Herzen des Silicon Valley, Kalifornien. Das Unternehmen hat komplexe IT-Projekte und unterstützende Anlagen in mehr als 150 Ländern erfolgreich ausgeliefert, bereitgestellt und verwaltet und so seinen Fortune 500-Kunden und globalen Partnern geholfen, eine Welt ohne Grenzen zu verwirklichen. Besuchen Sie sycomp.com für weitere Informationen.

