Finanzbildung per KI-App - damit deutsche Sparer nicht länger Milliarden verschenken

Hamburg (ots) - Der Zugang zu den Finanzmärkten war nie einfacher als heute:

Neobroker und digitale Plattformen ermöglichen es Millionen Menschen, schnell

und günstig an den Märkten zu investieren. "Dennoch tun sich immer noch sehr

viele Menschen schwer damit, ihr Geld selbst anzulegen und verschenken

Milliarden. Unsicherheit, fehlendes Wissen oder Angst vor Verlusten sind die

großen Hürden, die es zu überwinden gilt", sagt Dustin Klass, CEO und Gründer

des Hamburger Unternehmens fiindo.



Zwar steigt die Zahl der Wertpapierdepots in Deutschland kontinuierlich -

aktuell liegt sie bei rund 32,7 Millionen. Doch der reine Zugang zu den Märkten

reicht nicht aus, um den langfristigen Vermögensaufbau zu sichern. Nachdem die

Krisen 2000 und 2008 ganze Generationen von den Märkten ferngehalten haben, sind

es inzwischen vor allem junge Menschen, die Depots eröffnen oder einen

ETF-Sparplan starten. Laut Deutschem Aktieninstitut (DAI) ist etwa jeder sechste

Bundesbürger ab 14 Jahren (17,2 Prozent) am Aktienmarkt investiert - das heißt,

den rund 33 Millionen Wertpapierdepots stehen nur etwa 12 Millionen aktive

Anleger gegenüber.









Ein Depot oder ein ETF-Sparplan bedeuten also noch kein aktives Engagement. Bei

vielen bleibt es bei genau einem Sparplan. Hinzu kommt die fehlende

Marktkenntnis. Schlechtes Markttiming oder der sogenannte Dispositionseffekt -

also das Verkaufen von Gewinnern und das Festhalten an Verlierern - können

Privatanleger im Schnitt 2-3 Prozent Rendite pro Jahr kosten, auf 30 Jahre

gerechnet sind das schnell mehr als 30 Prozent der Gesamtrendite.



"Auf diese Weise führen mangelndes Finanzwissen, komplizierte Fachsprache und

Sorge vor Markteinbrüchen dazu, dass aus guten Vorsätzen oft keine nachhaltige

Investmentstrategie wird", erklärt Klass. "Insbesondere junge potenzielle

Investoren sind von der Komplexität der Finanzmärkte schnell abgeschreckt."



Deutlich wird das auch anhand der neusten Jugendstudie des Bankenverbands: In

der Schule wird das Thema kaum behandelt, mehr als die Hälfte weiß nicht, was

ein Investmentfonds ist. Dabei ist der Wunsch nach mehr Finanzwissen groß, wie

dieselbe Umfrage zeigt. Mehr als drei Viertel der Befragten wollen, dass ihnen -

auch außerhalb der Schule - mehr Wirtschafts- und Finanzwissen vermittelt wird.



Ohne private Vorsorge geht es nicht mehr



Bleiben die Wissenslücken aber bestehen und damit auch die Angst vor dem

Aktienmarkt, könnte das langfristig zu einem echten Problem werden. Denn

historisch gesehen führt übermäßige Vorsicht zu verpassten Chancen. So hat die

DZ Bank modellhaft ausgerechnet, dass deutsche Sparer zwischen 2011 und 2024 ein





