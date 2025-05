1 Top-Asien-Pazifik-Fonds mit Auszeichnung der MSCI World, S&P 500 & DAX übertrifft

Vor allem Indien gewinnt aufgrund der zunehmenden USA-China-Spannungen an Bedeutung. In US-Dollar gerechnet ist die Wirtschaft zwischen 2014 und 2024 um 100,5 Prozent gewachsen, während China mit 94,9 Prozent Zugewinn an Dynamik verlor.

Die USA ziehen nach wie vor das größte Anlegerinteresse auf sich. Doch daneben existieren noch viele weitere wichtige Volkswirtschaften, die nicht nur schneller wachsen, sondern in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch eine führende Rolle einnehmen. So erreichte China im vergangenen Jahr (2024) mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 18.748 Milliarden US-Dollar bereits den zweiten Platz im Ranking der bedeutendsten Wirtschaftsräume , während Indien mit 3.909 Milliarden US-Dollar schon vor Großbritannien den fünften Platz belegte.

Diese Entwicklungen verdeutlichen, dass der asiatische Raum in einem gestreuten Portfolio nicht fehlen sollte. Ein dazu passender Aktienfonds ist der Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund.

Was den Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund auszeichnet

Er investiert in Unternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierungen mit Sitz in den wichtigsten asiatisch-pazifischen Ländern (ohne Japan) sowie in Firmen, die dort überwiegend wirtschaftlich aktiv sind.

Dazu gehören mit einem Anteil von aktuell 35,4 Prozent vor allem indische Aktien, die für europäische Investoren meist nicht zugänglich sind. Dahinter folgen mit einem Anteil von 17,6 Prozent chinesische Unternehmen, die ebenfalls oft nur Fonds halten dürfen. Weitere wichtige Investitionsregionen des Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund stellen Taiwan (13,7 Prozent), Südkorea (6,7 Prozent), die Philippinen (6,6 Prozent) und Hong-Kong-Aktien (4,4 Prozent) dar.

Der Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund hält aktuell 65 Aktien, wobei Mahindra & Mahindra, die Midea Group, Ayala und Samsung Electronics am stärksten gewichtet sind.

Der Fonds investiert hauptsächlich in nachhaltige Qualitätswerte, die von langfristigen Entwicklungen profitieren und vor einem Kauf folgende Voraussetzungen erfüllen müssen:

Dazu zählt zum einen die Managementqualität , die sich unter anderem in der Integrität, dem Umgang mit sozialen und ökologischen Auswirkungen, einer verantwortungsvollen Unternehmensführung, der langfristigen Leistung sowie einem effektiven Risikomanagement widerspiegelt.

Zum anderen ist die Unternehmensqualität entscheidend. Sie umfasst den gesellschaftlichen Nutzen, die Umweltauswirkungen, die betriebliche Effizienz sowie verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken.

Darüber hinaus untersuchen die Fondsmanager David Gait und Sashi Reddy mit Hilfe eines Bottom-up-Ansatzes die Finanzqualität der Firmen, wobei die Bilanz, die Geschäftsentwicklung und die Profitabilität im Mittelpunkt stehen.

Der Aktienfonds wurde im Dezember 2005 aufgelegt und hat seitdem in Euro bereits eine Performance von 553 Prozent erreicht (06.05.2025).

Quelle: fondsdiscount.de

Weitere Infos

Der Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund – B wird derzeit von der Ratingagentur Morningstar mit fünf von fünf Sternen ausgezeichnet, sodass er zu den besten zehn Prozent seiner Kategorie gehört. Er thesauriert seine Erträge, verwaltet 661,8 Millionen britische Pfund (06.05.2025) und ist in der A-Version auch über die Börse handelbar.

Fazit

Asien ist eine der wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt und gewinnt zunehmend an Bedeutung. Der sehr erfolgreiche Stewart Investors Asia Pacific All Cap Fund bietet eine gute Möglichkeit, in die meist nur schwer zugänglichen Märkte wie Indien und China zu investieren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte