UmweltBank: Deutliches Wachstum zum Jahresstart

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UmweltBank AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) auf allen Ergebnisebenen ein deutliches Wachstum erzielt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Zinsergebnis auf Basis der zuletzt gestiegenen Kundeneinlagen erwartungsgemäß deutlich auf 13,66 Mio. Euro (Q1 2024: 7,73 Mio. Euro) zugelegt. Das Finanzergebnis sei mit 12,38 Mio. Euro (Q1 2025: 3,67 Mio. Euro) sogar deutlich über den Erwartungen von GBC ausgefallen. Hierzu beigetragen habe auch der Verkauf von Immobilien einer Tochtergesellschaft. Grundsätzlich plane die Gesellschaft, das Beteiligungsgeschäft bis 2026 vollständig zu veräußern, allerdings seien Beteiligungsverkäufe naturgemäß schwer planbar. Der starke Anstieg des Finanzergebnisses habe schließlich zu einem Ergebnis vor Steuern von 10,28 Mio. Euro (Q1 2024: -0,13 Mio. Euro) geführt. Damit liege dieses bereits nach drei Monaten über der Guidance (5 bis 10 Mio. Euro) des Unternehmens für das Gesamtjahr 2025. Da für das aktuelle Geschäftsjahr jedoch keine weiteren Gewinnausschüttungen zu erwarten seien und aufgrund der für den weiteren Jahresverlauf erwarteten Risikovorsorge in einer Bandbreite von 10 bis 15 Mio. Euro werde insgesamt voraussichtlich ein leicht negatives Vorsteuerergebnis erreicht, so dass die Guidance weiterhin Bestand habe. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 10,40 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 5,18EUR auf Tradegate (06. Mai 2025, 12:41 Uhr) gehandelt.