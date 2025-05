Österreich hofft auf Deutschland als Konjunktur-Lokomotive

WIEN (dpa-AFX) - Im Kampf gegen die Rezession setzt Österreich sehr auf Deutschland. Dass die neue Koalition in Berlin Hunderte Milliarden Euro in die Infrastruktur pumpen wolle, sei ein sehr positives Zeichen auch für den Wirtschaftsstandort Österreich, sagte Kanzler Christian Stocker (ÖVP) in einem Gespräch mit dem Verband der Auslandspresse in Wien. "Letztlich werden von den Investitionen, die in Deutschland geplant sind, auch die Zulieferbetriebe aus Österreich profitieren."

Stocker, der seit zwei Monaten eine Dreierkoalition aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer SPÖ und liberalen Neos anführt, geht aufgrund der schwierigen Budgetlage davon aus, dass die Alpenrepublik vor einem EU-Defizitverfahren steht.