Sinnerzählungen in den Wissenschaften / Rodenstock: "Streben nach Sinn fundamental für unsere Gesellschaft"

München (ots) - Mit den " Impulsen SPEZIAL: Sinnerzählungen in den

Wissenschaften " widmet sich das Roman Herzog Institut e. V. (RHI) der Sinnsuche

der Wissenschaften. Dazu erklärt Professor Randolf Rodenstock,

Vorstandsvorsitzender des RHI: "Für uns ist klar: Sinnstiftende Erzählungen sind

enorm wichtig. Einmal für die Wissenschaft selbst, weil sie innerhalb ihrer

Disziplinen integrierende Effekte haben und Perspektiven für Forschung und Lehre

aufzeigen. Andererseits wirken sie in die Gesellschaft hinein und dienen stets

auch der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung."



In kurzen Texten nehmen Expertinnen und Experten aus verschiedensten Disziplinen

zum Thema "Sinnerzählungen in den Wissenschaften" Stellung: Von der

Demokratieforschung über die Astrophysik bis zum Sinn der Freiheit. Ergänzt

werden die Beiträge durch ein Interview mit Prof. Harald Lesch, Professor an der

Ludwig-Maximilians-Universität München. "In den heutigen Debatten haben wir es

oft mit Erzählungen zu tun, in denen Fakten verdreht und verfälscht werden.

Populistische Parteien bedienen sich gern solcher Narrative, um komplexe

Zusammenhänge in einfache Erklärungen umzudeuten und damit die Wirklichkeit zu

manipulieren. Die Wissenschaft muss daher selbst wieder mehr Trennschärfe

zwischen seriösen Fakten und Fiktion schaffen, indem zeitgemäße, glaubwürdige

und sinnstiftende Erzählungen verständlich vermittelt werden", erläutert

Rodenstock.



Das Roman Herzog Institut



Das RHI setzt sich als Think Tank mit den Gegenständen Werte, Führung und

Zukunft auseinander.



Die RHI-Publikation " Impulse SPEZIAL: Sinnerzählungen in den Wissenschaften"

finden Sie hier zum Download. (https://www.romanherzoginstitut.de/publikationen/

detail/impulse-spezial-2025.html)



