EU-Kommission will komplettes Verbot für russische Gaseinfuhren

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission will den Import von russischem Gas in die Europäische Union bis Ende 2027 komplett verbieten. Auch Einfuhren von Öl und Kernmaterial aus Russland sollen beendet werden.



Ein entsprechender, am Dienstag veröffentlichter Plan sieht ein schrittweises Vorgehen vor. Ab dem laufenden Jahr sollen demnach die weltweiten LNG-Lieferungen rasch wachsen, während die Gasnachfrage sinken soll. Im Juni sollen den Mitgliedsstaaten konkrete Legislativvorschläge vorgelegt werden.



"Der Krieg in der Ukraine hat die Risiken von Erpressung, wirtschaftlichem Zwang und Preisschocks brutal offengelegt", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Es ist jetzt an der Zeit, dass Europa seine Energiebeziehungen zu einem unzuverlässigen Lieferanten vollständig abbricht. Und Energie, die auf unseren Kontinent kommt, sollte nicht für einen Angriffskrieg gegen die Ukraine aufkommen", so von der Leyen.