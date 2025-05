"Koalitionsvertrag macht Hoffnung auf Trendwende"

Nobody_79 schrieb 03.05.25, 20:55

Ist doch eine Philosophische Diskussion, es gibt eine Nachfrage und die hat Monsanto bedient. Durch die Klagen in US steht die Wirtschaftlichkeit in Frage.

Es gibt in der Regel immer Alternativen, aber die Verantwortlichen können doch selbst einschätzen ob diese besser sind. Alternativ gibt der Gesetzgeber Regeln vor, aber warum soll Bayer sich Gedanken über mechanische Unkrautentfernung machen?



Wenn die US Klageindustrie jetzt ein gebremst wird, dann wird es das Produkt weitergeben, ansonsten wird man es aus dem Markt nehmen.



Bayer ist ein Konzern, welcher auf Bio-Chemie spezialisiert versucht die anstehende Überbevölkerung in ihren Spezialgebieten zu managen. Und das ist ein Zukunftstrend. Das kann man gut finden oder nicht, die 10 Mrd Menschen, Tendenz steigend, werden den Planeten "verbrauchen" und jede Optimierung erkauft nur Zeit bis die nächste Rohstoffquelle gefunden ist.