Gericht Benko bleibt in Untersuchungshaft Der ehemalige Investor und Milliardär René Benko muss in Untersuchungshaft bleiben. Das entschied das Landgericht Wien. Die Behörden sehen weiter einen dringenden Tatverdacht und Tatbegehungsgefahr. Spätestens in zwei Monaten muss erneut über die …