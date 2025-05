Wirtschaft warnt vor Hängepartie bei Regierungsbildung

BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat angesichts der Turbulenzen bei der Kanzlerwahl an die Bundestagsabgeordneten appelliert, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. "Deutschland und Europa brauchen schnell eine handlungsfähige Bundesregierung", sagte Dulger. "Unser Land braucht Führung, damit wir in einer geopolitisch und ökonomisch immer angespannteren Weltlage bestehen. Dafür steht Friedrich Merz."

Auch Tanja Gönner, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), warnte, nach Monaten des Stillstands habe man keine Zeit zu verlieren. "Deutschland braucht dringend eine handlungsfähige Regierung, die entschlossen die großen Aufgaben für unser Land und unsere Wirtschaft anpackt", sagte Gönner. "Die Parlamentarier der Regierungsfraktionen müssen sich ihrer großen Verantwortung stellen und im zweiten Wahlgang ein Zeichen der Stabilität und Geschlossenheit für das Land setzen."

Adrian: gescheiterte Kanzlerwahl "verheerendes Signal"

Der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, äußerte sich ähnlich. "Alle politischen Akteure tragen jetzt Verantwortung, zügig eine belastbare und handlungsfähige Regierung zu bilden. Die Wirtschaft kann sich keine lange Hängepartie leisten."

Adrian sieht in der im ersten Anlauf gescheiterten Kanzlerwahl ein "verheerendes Signal" für die deutsche Wirtschaft. "In einer Zeit, in der unser Land vor enormen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen steht, ist politische Handlungsfähigkeit unerlässlich. Statt Klarheit herrscht weiter Unsicherheit", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".