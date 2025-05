Kärntner Originale geben dem Kärntner Lebensgefühl ihr Gesicht

--------------------------------------------------------------

Klagenfurt (ots) - Kärnten Werbung präsentiert neue Kampagne "KärntnerOriginale"Wie fühlt sich Kärnten wirklich an? Was macht die Kärntner Mentalität aus? Dieseund weitere Fragen beantwortet die neue Kampagne der Kärnten Werbung mit einemcharmanten und kraftvollen Konzept: den "Kärntner Originalen". Es sind keineModels, keine Schauspieler - es sind echte Menschen, die für das stehen, was dassüdlichste Bundesland Österreichs so besonders macht: Südliche Lebensfreude,Genuss, Gelassenheit und eine gehörige Portion Herzlichkeit. Gemeinsam mit derAntenne Kärnten als Presenting Partner und der Kleinen Zeitung als Medienpartnerruft die Kärnten Werbung dazu auf, jene Persönlichkeiten vor den Vorhang zuholen, die mit ihrem Wesen und ihrem Wirken das unverwechselbare KärntnerLebensgefühl verkörpern."Kärntner Originale sind Identifikationsfiguren mit Seele. Menschen, die zeigen,was es heißt, in Kärnten zu leben, zu genießen, sich Zeit zu nehmen und genaudadurch andere zu inspirieren. Sie machen unser Land nicht nur liebenswert,sondern auch spürbar", sagt Mag. Klaus Ehrenbrandtner , Geschäftsführer derKärnten Werbung. "Mit dieser Kampagne wollen wir Kärnten emotional nocherlebbarer machen und Gäste dazu einladen, dieses besondere Lebensgefühl selbstzu erfahren."Was ist ein Kärntner Original?Ein Kärntner Original ist jemand, der authentisch , bodenständig und zugleichinspirierend ist. Jemand, der mit beiden Beinen im Leben steht und das Herz weitoffen hat - für seine Mitmenschen, für seine Heimat, für das Schöne imAlltäglichen. Diese Menschen leben das Motto der Kärnten Werbung " Mach, was duliebst " tagtäglich - ohne es zu müssen, sondern weil es ihrer Natur entspricht.Sie sind Bäuerinnen und Künstler, Wirtsleute und Musikerinnen, Lehrer,Sportlerinnen oder Jugendliche mit einer besonderen Leidenschaft. Menschen, diedurch ihr Tun, ihre Haltung und ihr Wesen zu Botschafter:innen einesLebensgefühls werden, das tief in der Kärntner Seele verwurzelt ist.Die Kraft des südlichen LebensgefühlsKärnten ist mehr als ein Reiseziel - es ist ein Gefühl. Geprägt durch seinegeografische Lage auf der Südseite der Alpen im Dreiländereck und das mildeKlima, vermittelt Kärnten südliche Leichtigkeit und gleichzeitig österreichischeBodenständigkeit. Über 2.000 Sonnenstunden im Jahr, türkisfarbene Seen mitTrinkwasserqualität, imposante Bergpanoramen und eine Genusskultur, die von