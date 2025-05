BDO steigert Umsatz um 14,2 Prozent auf insgesamt 461,2 Mio. Euro (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft BDO erreichte

im Berichtsjahr 2023/24 [1] einen Umsatz von 461 Mio. Euro (Vorjahr: 404 Mio.

Euro). Damit bestätigte die deutsche BDO Gruppe die starken Vorjahre und

steigerte den Umsatz um 14,2 Prozent. Die drei Geschäftsfelder Audit &

Assurance, Tax & Legal und Advisory haben alle mit einem zweistelligen Wachstum

zur Umsatzentwicklung beigetragen.



"Insgesamt können wir ein positives Fazit ziehen und sind sehr zufrieden mit dem

abgelaufenen Geschäftsjahr. Wir profitieren von unserer gestiegenen

Marktwahrnehmung. Gleichzeitig merken wir, dass politische und regulatorische

Unsicherheiten zunehmen. In diesen dynamischen Zeiten braucht es eine

ganzheitliche Betrachtung der Herausforderungen, denn die Transformation wird

zum Prüfstein für Unternehmen. Mit unseren interdisziplinären Expertenteams

bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die erforderlichen passgenauen Lösungen

mit hoher Qualität", betonen die beiden Vorstandsvorsitzenden Andrea Bruckner

und Parwäz Rafiqpoor.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Ebenso wie der Umsatz wuchs die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mitüber 3.250 Expertinnen und Experten beschäftigt BDO knapp 6,5 Prozent mehrMitarbeiterinnen und Mitarbeiter als im Vorjahr. Im Juli 2024 eröffnete dieWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ihr 28. Office in Nürnberg undbaute damit ihre regionale Präsenz weiter aus."Wir sind fachlich und personell bestens aufgestellt. Unsere langfristigenInvestitionen in Personal und Digitalisierung zahlen sich weiter aus", sagtAndrea Bruckner. Für Investitionen in Digitalisierung, insbesondere inKI-gestützte Lösungen, profitiere BDO vom starken internationalen Netzwerk. "MitKI steigern wir die Effizienz in der Wirtschaftsprüfung. Global investiert BDOeinen dreistelligen Millionenbetrag in Technologien, um die KI- undDigitalisierungsstrategie voranzutreiben." Parwäz Rafiqpoor unterstreicht: "Eingroßes und leistungsstarkes Netzwerk ist eine Grundvoraussetzung für weiterenErfolg. In Zukunft wollen wir noch stärker zusammenrücken, um dasLeistungsangebot zu steigern und kontinuierlich zu verbessern." Das globale BDONetzwerk ist weltweit mit knapp 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 166Ländern vertreten und erzielte im Berichtsjahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 15Mrd. US-Dollar.Audit & Assurance knackt die 200 Mio. Euro MarkeMit einem Zuwachs von 14,1 Prozent (21,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr stiegder Umsatz in der Wirtschaftsprüfung von 179 Mio. auf 204 Mio. Euro. Der Bereich