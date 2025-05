Paradigm Therapeutics, Inc. gibt Investition von Eshelman Ventures, LLC zur Unterstützung der Fertigstellung der Entwicklung von SD-101 (Zorblisa) bekannt, einer topischen Therapie zur Behandlung aller Subtypen der Epidermolysis bullosa (EB) auf der gesam

Die Mittel werden für den Abschluss aller Aktivitäten zur Unterstützung der geplanten Einreichung des Zulassungsantrags in der zweiten Jahreshälfte 2025 sowie für die Pläne zur Vermarktung in den USA verwendet

MT PLEASANT, S.C., 6. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Paradigm Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen, gibt eine Investition in Höhe von 12,5 Mio. USD durch Eshelman Ventures, LLC bekannt und ernennt Dr. Eshelman zum strategischen Berater von Paradigm. SD-101 (Zorblisa) wird als topische Ganzkörperbehandlung für alle Subtypen von Epidermolysis-Bullosa-Patienten (EB) entwickelt. Die Mittel werden verwendet, um alle Aktivitäten zur Unterstützung einer NDA-Einreichung in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abzuschließen.

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, die Entwicklungsaktivitäten für SD-101 (Zorblisa) abzuschließen und einen Schritt weiter in Richtung der Zulassung dieser Therapie für Patienten mit allen EB-Subtypen zu kommen", erklärte Dr. Robert Ryan, Chief Executive Officer von Paradigm Therapeutics. "Es besteht ein enormer Bedarf an neuen Behandlungsmöglichkeiten für die gesamte Hautoberfläche, um die schwerwiegenden Hauterscheinungen bei allen Patienten mit Epidermolysis bullosa zu behandeln. Das Team von Paradigm Therapeutics arbeitet leidenschaftlich daran, Patienten eine neue therapeutische Alternative für diese Krankheit zu bieten, für die es nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten für den ganzen Körper gibt. Das Ziel von Paradigm ist es, diese Therapie Patienten weltweit zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck arbeitet das Unternehmen parallel mit potenziellen Partnern zusammen, um dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen."

Dr. Ryan fügte hinzu: „Epidermolysis bullosa ist eine verheerende Erkrankung. Wir sind der Meinung, dass die klinischen Daten die positive Wirkung von SD-101 bei allen EB-Patienten belegen und die Zulassung des Medikaments nachdrücklich unterstützen. Die Ergebnisse der abgeschlossenen Phase-II- und Phase-III-Studien zeigen, dass SD-101 bei der Ganzkörperbehandlung von Läsionen und Wunden auf der gesamten Hautoberfläche bei pädiatrischen und erwachsenen Patienten mit EB, die nur über begrenzte Alternativen für eine Ganzkörperbehandlung verfügen, einen breiten Nutzen gezeigt hat. Die Ergebnisse zeigen auch, dass SD-101 bei langfristiger Anwendung ein günstiges Sicherheitsprofil aufweist."