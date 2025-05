Rebranding als ultimativer „Optik-Stylist für jeden Tag"

Das neue ZEELOOL ist nach einem einfachen Konzept aufgebaut: Brillen für jeden Moment. In der Praxis zeigt sich dies in den vielseitigen und kreativen Brillenkollektionen der Marke rund um verschiedene Momente des Lebens – Kollektionen für den Beruf, das Wochenende und den Urlaub. Das günstige und zugleich stilvolle Produktangebot von ZEELOOL bietet Kunden Brillen und Sonnenbrillen, die zu jedem Outfit, jedem Anlass und jeder Gelegenheit passen. Anstatt sich nur eine oder zwei teure Brillen zuzulegen, bekommen Kunden hiermit die Freiheit, ihren individuellen Stil mit mehreren Modellen zu feiern – dank eines fortschrittlichen Direktvertriebsmodells und einer günstigen Preisgestaltung, die unnötige Zwischenhändler überflüssig macht.

Ein erstklassiges digitales Erlebnis

Um ein erstklassiges und reibungsloses digitales Erlebnis für die Kunden zu schaffen, sind vor allem zwei Dinge wichtig. 1. Ein angenehmes visuelles Erlebnis, das die Produkte so zeigt, wie sie tatsächlich sind, und 2. Ein intuitives Benutzererlebnis, das unnötige Bildschirme und Abläufe reduziert.

Das Rebranding von ZEELOOL frischt das visuelle System des Unternehmens mit einem neuen, schlankeren Logo, einer gestrafften Farbpalette und gehobenen fotografischen Standards vollständig auf. Die neue Ästhetik vermittelt die Position des „Optik-Stylist für jeden Tag" viel besser und ist sowohl professionell als auch ansprechend, sodass Kunden ein bequemes Einkaufserlebnis auf den Online-Plattformen genießen.

Neben der optischen Neuerung wurden auch die Online-Plattformen von ZEELOOL neu gestaltet, sodass der Schwerpunkt auf der Klarheit der Informationen und die Benutzerfreundlichkeit liegt. Die Nutzer finden auf einer intuitiven Benutzeroberfläche und auf Produktseiten mit allen wichtigen praktischen und optischen Informationen alle Antworten auf ihre Fragen zum Produkt und zum Kauf. Die Landingpage wurde übersichtlicher gestaltet, der Zahlungsablauf wurde verbessert und eine neu gestaltete mobile App ermöglicht es Nutzern jetzt, von jedem gewünschten Gerät aus zu shoppen.

Die neu gestaltete Marke ZEELOOL ist jetzt auf allen digitalen Plattformen präsent. Mode-Fans, Brillensammler und alle, die ihren persönlichen Stil mit hochwertigen und günstigen Brillen unterstreichen wollen, sind eingeladen, die neuen Kollektionen unter ZEELOOL.com zu entdecken.

Informationen zu ZEELOOL

ZEELOOL wurde 2017 gegründet und stellt qualitativ hochwertige, günstige Brillen her, die den täglichen Bedürfnissen der Verbraucher gerecht werden. ZEELOOL ist Ihr Optik-Stylist für jeden Tag und bietet Ihnen Brillen und Sonnenbrillen, die beweisen, dass Mode nicht teuer sein muss. Mit fast 2.000 einzigartigen Gestellen in sechs Kollektionen, die sich an Alltagssituationen orientieren, bietet ZEELOOL Optionen für jeden Look, jeden Anlass und jede Persönlichkeit. Jede Brille vereint langlebige Materialien, präzise Handwerkskunst und die neueste optische Technologie. Durch sein optimiertes digitales Einkaufserlebnis macht ZEELOOL weiterhin modische Brillen für jedermann zugänglich.

