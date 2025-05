S&P 500 auf dünnem Eis – nächster Absturz ist nur 2 Hochs entfernt, sagt DeMark

Der technische Analyst Tom DeMark hat am Freitag eine deutliche Warnung ausgesprochen: Der S&P 500, der zu diesem Zeitpunkt bei 5.686 Punkten schloss, stehe kurz vor einem gefährlichen Wendepunkt. Am Montag folgte prompt ein erstes Signal: Der Leitindex rutschte um 0,64 Prozent ab.

Seine Analyse basiert auf einem Modell, das Erschöpfungszyklen in Marktbewegungen abbildet. Die Methode erkennt Wendepunkte, wenn sich Kursmuster neunmal in Folge verbessern – ein Muster, das DeMark am Freitag beim S&P 500 bereits siebenmal identifizierte. Zwei weitere Tageshochs könnten nun das finale Verkaufssignal auslösen.

Besonders brisant: Sollte der Index unter das April-Tief bei 4.835 Punkten fallen, wäre der Rückgang vom Hoch über 20 Prozent – der offizielle Eintritt in einen Bärenmarkt. Laut DeMark ist das ein realistisches Szenario, weil die aktuelle Rallye bereits ausgereizt sei.

"Die Aktien sind derzeit anfällig und können leicht stark einbrechen, wenn sich die Aussichten für den globalen Handel schnell ändern", warnte er. Der Markt habe unter der Oberfläche längst an technischer Stärke eingebüßt.

Auch Strategen von Goldman Sachs zeigen sich skeptisch. Analyst Peter Oppenheimer erklärte: "Starke Rallyes in Bärenmärkten sind die Regel, nicht die Ausnahme." In einem Umfeld schwankender Schlagzeilen – zwischen Trumps Zollpolitik, unsicherer Fed-Strategie und unklaren Makrotrends – fehlt vielen Anlegern ein belastbarer Kompass.

DeMark betont: "Aktien erreichen ihren Tiefpunkt nicht bei guter Stimmung." Der jüngste Aufschwung sei nicht Ausdruck von Stärke, sondern nur eine überfällige Reaktion auf vorherige Überverkäufe. Jetzt aber drohe ein Bruch – und damit der Absturz.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





