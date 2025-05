Takeda eröffnet Biomasseheizwerk in Singen (FOTO)

Singen (ots) -



- 14,5 Millionen Euro Investition am Standort Singen - nachhaltige

Transformation vorangetrieben

- Biomasseheizwerk leistet Beitrag zur regionalen Kreislaufwirtschaft und wird

Reduktion von bis zu 80 Prozent CO2-Emissionen am Standort ermöglichen

- Feierliche Einweihung am 6. Mai 2025 - Meilenstein am Standort für Klimaschutz

und wirtschaftliche Verantwortung



Mit einem Festakt und einem energiepolitischen Fachgespräch mit Gästen aus

Politik und Wirtschaft hat Takeda heute am Produktionsstandort Singen sein

Biomasseheizwerk offiziell eingeweiht. Die neue Anlage ist ein wichtiger

Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie des weltweit tätigen Unternehmens. Mit

dem Projekt verbindet Takeda regionale Energieversorgung, messbaren Klimaschutz

und langfristige Perspektiven zur Reduktion von CO2-Emissionen um bis zu 80

Prozent am Standort Singen.







weit mehr als ein technisches Projekt - sie ist ein Beitrag zur regionalen

Verantwortung und ein Modell für die industrielle Wärmewende" , sagt Dr. Dirk

Oebels, Standortleiter Singen und Mitglied der Geschäftsführung von Takeda in

Deutschland. Dr. Ingeborg R. Borgheim, Sprecherin der Geschäftsführung von

Takeda in Deutschland, ergänzt: "Mit dem neuen Heizwerk stärken wir unsere

Resilienz, senken Emissionen und leisten einen Beitrag zur globalen

Klimastrategie unseres Unternehmens."



Ein nachhaltiger Beitrag zum Klimaschutz



Takeda realisierte das Biomasseheizwerk mit einer Gesamtinvestition von rund

14,5 Millionen Euro. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

unterstützt das Vorhaben durch Fördermittel. Befeuert wird die Anlage mit

Altholz aus nachhaltigen Quellen der Region und ersetzt damit bis zu 80 Prozent

der früheren Gasversorgung am Standort Singen. Ausgestattet mit einem

8-Megawatt-Dampfkessel sorgt die Anlage für eine stabile CO2-arme

Energieversorgung. Täglich können bis zu 40 Tonnen Altholz verarbeitet werden -

genug, um den Energiebedarf des Standorts langfristig und schwankungsunabhängig

zu decken. So lassen sich insgesamt 7.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen - das

entspricht dem Jahresaufkommen von rund 800 Haushalten oder einem Dorf mit 1.600

Einwohnerinnen und Einwohnern. Die Anlage ist für die spätere Integration einer

Dampfturbine vorbereitet, um neben Wärme auch Strom zu erzeugen.



Takedas Verantwortung und langfristige Vision



Takeda verfolgt seit Jahren klare Nachhaltigkeitsziele - bis 2040 wird in der





