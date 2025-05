Schwacher Gesamtmarkt, aber mehr E-Fahrzeuge (FOTO)

Bonn/Berlin (ots) - Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen lag im April 2025 laut dem

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bei rund 242.700 Einheiten und damit fast auf

Vorjahresniveau (minus 0,2 %). In den ersten vier Monaten dieses Jahres wurden

rund 907.300 neue Pkw und damit minus 3,3% weniger Fahrzeuge zugelassen als im

Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres.



Bei den Antriebsarten verzeichneten die Plug-in-Hybride (PHEV) im April einen

Zuwachs von 60,7%. Die rein batterieelektrisch betriebenen Pkw (BEV) legten um

53,5% zu. Auch im bisherigen Jahresverlauf (Januar-April) verstetigte sich diese

positive Entwicklung (PHEV plus 46,6%, BEV plus 42,8%).







hier ist im bisherigen Jahresverlauf ein Trend zu erkennen (Benziner minus

26,6%, Diesel minus 20,9%)



ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn, Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland,

kommentiert die aktuelle Entwicklung wie folgt:



"Der Wachstumstrend bei E-Fahrzeugen und Hybriden setzt sich weiter fort. Hierzu

tragen auch neue attraktive Modelle mit erschwinglicheren Transaktionspreisen

bei. Hinzu kommt, dass jetzt - fünf Jahre nach dem ersten Boom durch den

deutlich erhöhten Umweltbonus - viele Leasing-Fahrzeuge in den Handel

zurückkommen und die meisten Kunden wieder neue E-Fahrzeuge leasen, wie

zahlreiche Händler berichten. Wenn jetzt die Rahmenbedingungen mit attraktiven

Strompreisen noch besser werden, kann das der E-Mobilität weiteren Schwung

verleihen. Problematisch für den Handel ist die insgesamt rückläufige Tendenz

bei den Neuzulassungen. Damit liegen wir noch unter dem niedrigen Volumen des

Vorjahres. Ein Frühjahrsaufschwung sieht anders aus."



Auch der Gebrauchtwagenmarkt zeigte sich im April verhalten mit leicht negativer

Tendenz. Mit rund 570.900 Besitzumschreibungen lag der Wert um minus 1,8% unter

dem Vergleichswert des Vorjahres. In den ersten vier Monaten dieses Jahres

wechselten rund 2,207 Mio. Pkw die Besitzer, das waren genau so viel wie im

vergleichbaren Vorjahreszeitraum.



Pressekontakt:



Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher

Tel.: 0228/ 91 27 270

E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6027343

OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Diskussion zu einem evtl. Diesel-Verbot und evtl Elektro-Auto-Verbot ? Diesel +0,92 % Rohstoff 1 Aufrufe heute Doppelvize 23.05.24, 19:28

Weiter rückläufig waren Benziner (minus 26,4 %) und Diesel (minus 18,7 %). Auchhier ist im bisherigen Jahresverlauf ein Trend zu erkennen (Benziner minus26,6%, Diesel minus 20,9%)ZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn, Sprecher des Fabrikatshandels in Deutschland,kommentiert die aktuelle Entwicklung wie folgt:"Der Wachstumstrend bei E-Fahrzeugen und Hybriden setzt sich weiter fort. Hierzutragen auch neue attraktive Modelle mit erschwinglicheren Transaktionspreisenbei. Hinzu kommt, dass jetzt - fünf Jahre nach dem ersten Boom durch dendeutlich erhöhten Umweltbonus - viele Leasing-Fahrzeuge in den Handelzurückkommen und die meisten Kunden wieder neue E-Fahrzeuge leasen, wiezahlreiche Händler berichten. Wenn jetzt die Rahmenbedingungen mit attraktivenStrompreisen noch besser werden, kann das der E-Mobilität weiteren Schwungverleihen. Problematisch für den Handel ist die insgesamt rückläufige Tendenzbei den Neuzulassungen. Damit liegen wir noch unter dem niedrigen Volumen desVorjahres. Ein Frühjahrsaufschwung sieht anders aus."Auch der Gebrauchtwagenmarkt zeigte sich im April verhalten mit leicht negativerTendenz. Mit rund 570.900 Besitzumschreibungen lag der Wert um minus 1,8% unterdem Vergleichswert des Vorjahres. In den ersten vier Monaten dieses Jahreswechselten rund 2,207 Mio. Pkw die Besitzer, das waren genau so viel wie imvergleichbaren Vorjahreszeitraum.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: mailto:koester@kfzgewerbe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7865/6027343OTS: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.