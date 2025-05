Dividendenstarke Aktien: Stabilität und Wachstum für Ihr Investmentportfolio

Die Dividende macht auf lange Sicht einen erheblichen Teil der Gesamtrendite eines Investmentportfolios aus. Dividendenstarke Aktien, also Aktien von Unternehmen, die bereits seit Jahren und Jahrzehnten zuverlässig stabile und teilweise sogar steigende Dividenden ausschütten, gehören als Basisinvestment in jedes Anlagedepot. Wirtschaftliche Erfolge und Sicherheitspuffer Dass Unternehmen, die ihre Anteilseigner regelmäßig am wirtschaftlichen Erfolg beteiligen, langfristig die höchsten Wertzuwächse erzielen, belegen zahlreiche Studien. Und wenn es an den Börsen einmal ungemütlich wird und die Kurse über einen längeren Zeitraum sinken, sorgen hohe Dividenden für eine Art Sicherheitspuffer gegen Kursverluste. Weltweit gibt es unzählige dividendenstarke Aktien. Drei vorgestellte Titel verfügen auf mittlere und lange Sicht über überdurchschnittliches Renditepotential. Mehr Infos und News finden sie unter FUCHSBRIEFE | LinkedIn