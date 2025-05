Israels Finanzminister droht mit 'totaler Zerstörung' Gazas

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich hat eine vollständige Zerstörung des Gazastreifens und die Vertreibung der Einwohner angedroht. Smotrich sprach auf einer Siedlerkonferenz im Westjordanland und antwortete auf die Frage, wie für ihn ein Sieg im Gaza-Krieg aussehe: "Gaza total zerstört." Er beschrieb den Küstenstreifen als "eine einzige große Terrorinfrastruktur, über und unter der Erde".

Die Einwohner sollten ganz im Süden des Küstenstreifens, südlich der ehemaligen israelischen Siedlung Morag, in einer "humanitären Zone" konzentriert werden, forderte Smotrich. Von dort aus sollten die Einwohner dann in großer Zahl den Gazastreifen verlassen und in Drittländer gehen. Sie wären dann "völlig verzweifelt" und würden "verstehen, dass sie in Gaza nichts mehr zu suchen haben", so Smotrich. Innerhalb eines halben Jahres werde es im Gazastreifen keine Hamas mehr geben, meinte der Minister. Die Organisation werde dann "aufhören, als militärisches oder ziviles Gebilde zu funktionieren".