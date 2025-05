Hugo Boss - Aktie im Rampenlicht - 06.05.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Hugo Boss in den letzten drei Monaten Verluste von -18,70 % verkraften.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,87 % geändert.

ROUNDUP/Dank Einsparungen: Dialysepezialist FMC überrascht zum Jahresstart BAD HOMBURG - Sein Sparprogramm hat dem Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) zum Jahresstart überraschend viel Gewinn beschert. Konzernchefin Helen Giza sieht …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Modekonzern sei gut durch das erste Quartal gekommen, für das zweite Quartal und darüber hinaus …

Der Dax ist am Dienstag von den politischen Geschehnissen in Berlin eingeholt und belastet worden. CDU-Chef Friedrich Merz fiel am Vormittag bei der Kanzlerwahl im Bundestag im ersten Wahlgang durch. Das sorgte am Markt für erhebliche Unsicherheit, …