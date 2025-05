Vöslauer stärkt Markenpräsenz mit neuer Kampagne "Bleib durstig" in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) - Mit der neuen Kampagne "Bleib durstig" setzt Vöslauer

ab dem 5. Mai 2025 ein starkes Zeichen für den Mut, neue Wege zu gehen - mit dem

Ziel, die Markenbekanntheit zu steigern und in Deutschland unverzichtbar zu

werden.



Vöslauer, Marktführer am österreichischen Mineralwassermarkt, verzeichnet in

Deutschland ein stetiges Wachstum und baut seine Position als relevanter Player

im deutschen Mineralwassermarkt seit dem Markteintritt 2018 weiter aus. 2024

liegt das Umsatzwachstum bei +11,8 % - deutlich über dem Marktschnitt von +8,1

%1. Besonders erfolgreich zeigt sich das Segment Vöslauer Flavours - natürliches

Mineralwasser mit Geschmack, aber ohne Kalorien - sowie Vöslauer Junior in der

handlichen 0,33-l-Flasche, das Vöslauer zum Marktführer im Kinderwassersegment

verhalf2. Außerdem ist das Unternehmen Marktführer im Mineralwasser Plus

Segment3. Damit ist Vöslauer aktuell die sechst stärkste Marke im deutschen

Lebensmitteleinzelhandel4.







durstig". Mit der Kampagne setzt die Marke ein starkes Zeichen für innere

Stärke, Kreativität und den Mut, neue Wege zu gehen - gemeinsam mit der

Künstlerin Nina Chuba, die diese Haltung mit jeder Faser verkörpert.



"Die Arbeit am Set hat total Spaß gemacht und ich habe mich rundum wohl gefühlt.

Es ist sehr inspirierend mit so vielen tollen Frauen zusammenzuarbeiten", sagt

Nina Chuba.



"Der Claim 'Bleib durstig' steht für mehr als nur Erfrischung. Er bedeutet für

uns, mit Freude, Ausdruck und Mut durchs Leben zu gehen. Er steht für den

Ehrgeiz, neue Horizonte zu entdecken und die Lebendigkeit zu feiern - innen wie

außen", erklärt Yvonne Haider-Lenz, Leiterin Marketing,

Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer. "Und mit Nina Chuba haben

wir dafür die perfekte Markenbotschafterin gefunden: eine Künstlerin, die mit

Haltung, grenzenloser Energie und Leichtigkeit überzeugt."



Markenvision: In Bad Vöslau entsprungen - in Deutschland unverzichtbar



"Für Vöslauer ist Deutschland der zentrale Fokusmarkt und zugleich der

wichtigste Wachstumstreiber. Die dynamischen Entwicklungen unterstreichen den

Erfolgskurs am deutschen Markt und stärken unsere Markenposition", so Ana

Raditcheva und Raffaela Lackner-Petz, Geschäftsführerinnen der Vöslauer

Deutschland GmbH, die Anfang 2024 gegründet wurde und ihren Sitz in Frankfurt

hat. "Unsere Vision für den deutschen Markt ist klar: Wir wollen mit Vöslauer in

Deutschland unverzichtbar werden," ergänzt Yvonne Haider-Lenz.



Die Umsetzung der Kampagne erfolgte durch ein rein weibliches Kreativteam und

stellt damit ein Zeichen für Diversität und Empowerment in der Seite 2 ► Seite 1 von 2





Vor diesem Hintergrund startet Vöslauer am 5. Mai die neue Kampagne "Bleibdurstig". Mit der Kampagne setzt die Marke ein starkes Zeichen für innereStärke, Kreativität und den Mut, neue Wege zu gehen - gemeinsam mit derKünstlerin Nina Chuba, die diese Haltung mit jeder Faser verkörpert."Die Arbeit am Set hat total Spaß gemacht und ich habe mich rundum wohl gefühlt.Es ist sehr inspirierend mit so vielen tollen Frauen zusammenzuarbeiten", sagtNina Chuba."Der Claim 'Bleib durstig' steht für mehr als nur Erfrischung. Er bedeutet füruns, mit Freude, Ausdruck und Mut durchs Leben zu gehen. Er steht für denEhrgeiz, neue Horizonte zu entdecken und die Lebendigkeit zu feiern - innen wieaußen", erklärt Yvonne Haider-Lenz, Leiterin Marketing,Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer. "Und mit Nina Chuba habenwir dafür die perfekte Markenbotschafterin gefunden: eine Künstlerin, die mitHaltung, grenzenloser Energie und Leichtigkeit überzeugt."Markenvision: In Bad Vöslau entsprungen - in Deutschland unverzichtbar"Für Vöslauer ist Deutschland der zentrale Fokusmarkt und zugleich derwichtigste Wachstumstreiber. Die dynamischen Entwicklungen unterstreichen denErfolgskurs am deutschen Markt und stärken unsere Markenposition", so AnaRaditcheva und Raffaela Lackner-Petz, Geschäftsführerinnen der VöslauerDeutschland GmbH, die Anfang 2024 gegründet wurde und ihren Sitz in Frankfurthat. "Unsere Vision für den deutschen Markt ist klar: Wir wollen mit Vöslauer inDeutschland unverzichtbar werden," ergänzt Yvonne Haider-Lenz.Die Umsetzung der Kampagne erfolgte durch ein rein weibliches Kreativteam undstellt damit ein Zeichen für Diversität und Empowerment in der