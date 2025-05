Start der "Bleib durstig" Kampagne

Frankfurt am Main (ots) - Mit Künstlerin Nina Chuba als Markenbotschafterin

startete Vöslauer am 5. Mai 2025 die Kampagne "Bleib durstig".



"Bleib durstig" steht für weit mehr als den Wunsch nach Erfrischung. Es ist ein

Mindset - ein Aufruf, neugierig zu bleiben, den Moment mit Lebendigkeit und

Ausdruck zu füllen und sich nicht mit dem Gewöhnlichen zufrieden zu geben. Mit

der neuen Kampagne, die am 5. Mai 2025 offiziell in Deutschland startete, setzt

Vöslauer ein starkes Zeichen für innere Stärke, Kreativität und den Mut, neue

Wege zu gehen - gemeinsam mit der Künstlerin Nina Chuba, die diese Haltung mit

jeder Faser verkörpert. Konzipiert und umgesetzt wurde die neue Kampagne von der

Berliner Agentur DOJO.



Vöslauer steht für jungbleiben - und das ist für die beliebte Mineralwassermarke

keine Frage des Alters, sondern der Haltung. Offen zu bleiben für das, was

kommt. Größer zu träumen. Sich immer wieder neu zu erfinden. Nina Chuba lebt

genau diesen Spirit: Mit einem unverwechselbaren Sound zwischen Pop und Rap, mit

Authentizität, Haltung und künstlerischer Klarheit begeistert sie eine ganze

Generation - und weit darüber hinaus.







nach oben: Ihr Debütalbum "Glas" erreichte auf Anhieb Platz 1 der Charts, ihre

Songs verzeichnen über eine Milliarde Streams. Doch mehr als Zahlen ist es ihre

Art, sich auszudrücken, die sie zur idealen Partnerin für Vöslauer macht: Nina

ist die Stimme ihrer Generation - inspirierend, verbindend, antreibend.



"Die Arbeit am Set hat total Spaß gemacht und ich habe mich rundum wohl gefühlt.

Es ist sehr inspirierend mit so vielen tollen Frauen zusammenzuarbeiten", sagt

Nina Chuba.



"Der Kampagnenclaim 'Bleib durstig' bedeutet für uns, mit Freude, Ausdruck und

Mut durchs Leben zu gehen. Er steht für den Ehrgeiz, neue Horizonte zu entdecken

und die Lebendigkeit zu feiern - innen wie außen" erklärt Yvonne Haider-Lenz,

Leiterin Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer.



Magda Pichler, Leiterin Kommunikation bei Vöslauer, ergänzt: "Und mit Nina Chuba

haben wir dafür die perfekte Markenbotschafterin gefunden: eine Künstlerin, die

mit Haltung, grenzenloser Energie und Leichtigkeit überzeugt."



Die neue Kampagne ist seit dem 5. Mai Out-of-Home auf Citylights, Infoscreens

und Big Boards zu sehen - und erstmalig auch deutschlandweit im TV und auf

Streaming Plattformen. Digitale Begleitung und Social Media runden den

360-Grad-Ansatz ab. Neben natürlichem Vöslauer Mineralwasser in der

1-l-rePET-Flasche und 1,5-l-rePET-Flasche wird auch die beliebte Vöslauer Seite 2 ► Seite 1 von 2





Seit ihrem Durchbruch mit "Wildberry Lillet" führte Nina Chubas Weg immer weiternach oben: Ihr Debütalbum "Glas" erreichte auf Anhieb Platz 1 der Charts, ihreSongs verzeichnen über eine Milliarde Streams. Doch mehr als Zahlen ist es ihreArt, sich auszudrücken, die sie zur idealen Partnerin für Vöslauer macht: Ninaist die Stimme ihrer Generation - inspirierend, verbindend, antreibend."Die Arbeit am Set hat total Spaß gemacht und ich habe mich rundum wohl gefühlt.Es ist sehr inspirierend mit so vielen tollen Frauen zusammenzuarbeiten", sagtNina Chuba."Der Kampagnenclaim 'Bleib durstig' bedeutet für uns, mit Freude, Ausdruck undMut durchs Leben zu gehen. Er steht für den Ehrgeiz, neue Horizonte zu entdeckenund die Lebendigkeit zu feiern - innen wie außen" erklärt Yvonne Haider-Lenz,Leiterin Marketing, Unternehmenskommunikation und Innovation bei Vöslauer.Magda Pichler, Leiterin Kommunikation bei Vöslauer, ergänzt: "Und mit Nina Chubahaben wir dafür die perfekte Markenbotschafterin gefunden: eine Künstlerin, diemit Haltung, grenzenloser Energie und Leichtigkeit überzeugt."Die neue Kampagne ist seit dem 5. Mai Out-of-Home auf Citylights, Infoscreensund Big Boards zu sehen - und erstmalig auch deutschlandweit im TV und aufStreaming Plattformen. Digitale Begleitung und Social Media runden den360-Grad-Ansatz ab. Neben natürlichem Vöslauer Mineralwasser in der1-l-rePET-Flasche und 1,5-l-rePET-Flasche wird auch die beliebte Vöslauer