Start der "Bleib durstig" Kampagne in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) - Mit der neuen Kampagne "Bleib durstig" setzt Vöslauer

ab 5. Mai 2025 ein starkes Zeichen für innere Stärke, Kreativität und den Mut,

neue Wege zu gehen - gemeinsam mit der Künstlerin Nina Chuba, die diese Haltung

mit jeder Faser verkörpert.



Mit der neuen Kampagne "Bleib durstig" unterstreicht Vöslauer, Marktführer am

österreichischen Mineralwassermarkt, seinen Anspruch, die Markenbekanntheit zu

steigern und die Position am deutschen Markt langfristig zu stärken. Im

Mittelpunkt steht der neue Claim "Bleib durstig". Er transportiert weit mehr als

den Wunsch nach Erfrischung. Es ist ein Mindset - ein Aufruf, neugierig zu

bleiben, den Moment mit Lebendigkeit und Ausdruck zu füllen und sich nicht mit

dem Gewöhnlichen zufrieden zu geben. Gesicht der Kampagne ist die Künstlerin

Nina Chuba, die innerhalb weniger Jahre eine der reichweitenstärksten Stimmen

ihrer Generation geworden ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Markenvision: In Bad Vöslau entsprungen - in Deutschland unverzichtbarDeutschland ist für Vöslauer ein zentraler Fokusmarkt. "Unsere Vision ist klar:Wir wollen mit Vöslauer in Deutschland unverzichtbar werden.Dafür setzen wirkonsequent auf starke Markenpräsenzen, Innovationen und den intensiven Dialogmit unseren Kund:innen", so Ana Raditcheva und Raffaela Lackner-Petz,Geschäftsführerinnen der Anfang 2024 gegründeten Vöslauer Deutschland GmbH mitSitz in Frankfurt. Und ergänzen: "Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz inDeutschland weiter auszubauen."Deutschland als WachstumstreiberDie dynamischen Entwicklungen unterstreichen den Erfolgskurs der Marke. Vöslauerwächst weiter stark im deutschen Markt: 2024 konnte das Unternehmen einUmsatzplus von +11,8 % erzielen - deutlich über dem Wachstum des Gesamtmarktsvon +8,1 %¹. Besonders erfolgreich zeigt sich das Segment Vöslauer Flavours -natürliches Mineralwasser mit Geschmack, aber ohne Kalorien - sowie VöslauerJunior in der handlichen 0,33-l-Flasche, das Vöslauer zum Marktführer imKinderwassersegment verhalf2. Außerdem ist das Unternehmen Marktführer imMineralwasser Plus Segment3. Damit ist Vöslauer aktuell die sechst stärksteMarke im deutschen Lebensmitteleinzelhandel4.Neue Kommunikationsoffensive mit TV-KampagneMit dem Kampagnenstart am 5. Mai 2025 startet Vöslauer eine breit angelegteKommunikationsoffensive. Neben einer starken Präsenz im Out-of-Home-Bereichsetzt das Unternehmen erstmals auf eine deutschlandweite TV-Kampagne, ummaximale Sichtbarkeit zu erzielen und hat dafür die perfekte MarkenbotschafterinNina Chuba gewonnen.