65 % setzen auf Speicher (FOTO)

Leipzig (ots) -



- 65 % der priwatt-KundInnen bestellen bereits Speicher - Tendenz stark steigend

- Blackout-Schutz wird zum Kaufmotiv

- Trend zur Speichererweiterung zeigt: VerbraucherInnen wollen mehr

Unabhängigkeit

- priwatt reagiert strategisch und baut Angebot für Speicherlösungen gezielt aus



Die massiven Stromausfälle in Spanien und Portugal zeigen: Blackouts kommen

plötzlich und ohne Vorwarnung. Auch in Deutschland wächst die Sorge: Könnte ein

Blackout auch uns treffen? Wie können wir uns schützen?





Zum Glück ist ein großflächiger Stromausfall in Deutschland unwahrscheinlich -unser Stromnetz gilt als stabil und gut abgesichert. Fällt eine Leitung odereine Energiequelle aus, springt in der Regel eine andere ein. Trotzdem wächstder Wunsch nach Vorsorge. Balkonkraftwerke bieten eine Möglichkeit, selbst Stromzu produzieren - doch allein schützen sie nicht vor Blackouts. Sie funktionierennur, solange das Stromnetz stabil ist. In Kombination mit einem Speicher jedochwird Solarstrom flexibel nutzbar - selbst dann, wenn das Licht andernortsausgegangen ist.Speicher liegen voll im Trend: Priwatt GmbH zeigt klare ZahlenAls einer der größten Anbieter für Balkonkraftwerke in Deutschland, mit über75.000 KundInnen und jahrelanger Erfahrung, hat priwatt einen tiefen Einblick indie Bedürfnisse der VerbraucherInnen. Der direkte Kontakt zu den KundInnenzeigt, was den Menschen wirklich wichtig ist: Unabhängigkeit und Sicherheit.Speichersysteme spielen dabei eine immer größer werdende Rolle.Immer mehr Menschen wollen unabhängiger vom Stromnetz werden:- Im April 2024 haben nur 12 % der priwatt-KundInnen einen Speicher mitbestellt- Im August 2024 waren es bereits die Hälfte (50 %)- Im April 2025 waren es sogar über 65 %"Ein Balkonkraftwerk mit Speicher ist heute weit mehr als eine Möglichkeit,Stromkosten zu sparen - es schenkt Sicherheit. Immer mehr Menschen wollenunabhängiger werden und sich auch auf mögliche Blackouts vorbereiten", so KayTheuer, Geschäftsführer der priwatt GmbH.Auch der Wunsch nach größerer Unabhängigkeit wächst: Immer mehr KundInnenerweitern ihre Speicherkapazität.Die Auswertung von priwatt zeigt: Die KundInnen wollen immer mehr ihresproduzierten Solarstroms selbst und vor allem flexibel verbrauchen. Vielemoderne Speicher können nicht nur Solarstrom speichern, sondern auch günstigenStrom aus dem Netz laden, was größere Speicher umso interessanter macht. Dashilft vor allem NutzerInnen mit dynamischen Stromtarifen, ihre Stromkosten