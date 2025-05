Healthcare Holding Schweiz erwirbt Aestheticbedarf

Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) - Healthcare Holding Schweiz AG, ein führender

Serviceanbieter und Distributor von Medizinaltechnik in der Schweiz erweitert

ihr Portfolio durch den Erwerb der Aestheticbedarf AG. Healthcare Holding

Schweiz wird von der Winterberg Advisory GmbH verwaltet.



Healthcare Holding Schweiz AG hat erfolgreich die Übernahme der Aestheticbedarf

AG in Affoltern abgeschlossen. Die Aestheticbedarf ist ISO zertifiziert und

vertreibt exklusive, preiswerte Markenprodukte für ästhetische Anwendungen,

unter anderem mit Hyaluron, Laser, IPL, Microneedling, Kryolipolyse,

Mesotherapie, Radiofrequenz und Tiefenreinigung sowie Verbrauchsmaterialien.





Fabian Kröher, Verwaltungsratspräsident der Healthcare Holding Schweiz undPartner bei Winterberg erklärt hierzu: "Die Aestheticbedarf AG verstärkt unsereneu etablierte Plattform Medical Beauty mit der CDP Swiss AG und der CDP AustriaGmbH. Mit ihrem Ansatz, dass Qualität nicht immer teuer sein muss, erreicht sieeine Vielzahl von Anwendern in der gesamten Schweiz. Wir freuen uns sehr, dasswir in diesem Bereich mit insgesamt drei Portfoliofirmen mit voller Kraftdurchstarten können."Pascal Hauser, Geschäftsführer der Aestheticbedarf, fügt hinzu: "Wir freuen unsauf die spannende Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe. Mit Sicherheit werden wirunsere Erfolgsgeschichte zusammen mit der Healthcare Holding Schweizfortschreiben - wir sind alle hochmotiviert! Im Verbund mit anderen Unternehmender Gruppe werden wir unseren Kunden noch bessere Angebote machen können."Über Aestheticbedarf AGDie Aestheticbedarf AG in Affoltern am Albis führt nach schweizerischen undeuropäischen Normen geprüfte Geräte für ästhetische Behandlungen mit Hyaluron,Laser, IPL, Microneedling, , Kryolipolyse, Mesotherapie, Radiofrequenz undTiefenreinigung sowie Verbrauchsmaterialien. Hierbei liegt der Fokus aufpreiswerte Markenprodukte mit hoher Qualität. Nachhaltigkeit undzukunftsorientierte Technologien stehen hierbei an oberster Stelle.Über Healthcare Holding Schweiz AGHealthcare Holding Schweiz AG ist eine Buy, Build & Technologize Plattform undein führender Anbieter von Medizintechnik, -produkten und -services in derSchweiz. Die Firmengruppe ist in Baar ansässig und verfolgt eine ambitionierteWachstumsstrategie durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen,durch Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Healthcare Holding Schweizund ihre Gruppenunternehmen sind höchsten Standards im Bereich Innovation undKundenzufriedenheit verpflichtet. Die Gruppe setzt auf den konsequenten Einsatz