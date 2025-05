Xiaomi stellt seinen neuesten ESG-Bericht vor / Kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Xiaomi hat heute seinen siebten jährlichen Umwelt-, Sozial-

und Governance-Bericht (ESG) für das Jahr 2024 veröffentlicht. Die Ausführungen

unterstreichen erneut das Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige

Entwicklung auf Basis seiner grundlegenden Kerntechnologien. Der Bericht stellt

die führende Position von Xiaomi bei der Bereitstellung von Technologie heraus,

widmet sich der Auseinandersetzung mit dem Klimawandel sowie den Themen

Recycling und Wiederverwendung.



Führungsrolle bei grundlegenden Kerntechnologien





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Xiaomi "Das Apple aus China" Xiaomi -3,04 % Aktie 6 Aufrufe heute CrimsonGhost gestern 18:14

Im Rahmen der 29. Conference of the Parties to the UN-Framework Convention onClimate Change (COP29) im November 2024 stellte Xiaomi seine aktuelle Strategiefür eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens vor. Basis seinerNachhaltigkeitsbestrebungen bilden die unternehmenseigenen Kerntechnologien.Xiaomi setzt im Rahmen dieser Strategie einen besonderen Fokus auf inklusiveProdukte, technologische Gleichberechtigung sowie auf seine "Human x Car x Home"Strategie mit dem erklärten Ziel, einen nachhaltigen, smarten Lifestyle zuermöglichen.Xiaomi legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung und investierte im Jahr2024 in diesem Bereich 24,1 Milliarden RMB. Weltweit meldete das Unternehmenüber 42.000 Patente an. Das F&E-Team umfasste 21.190 Mitarbeiter*innen und damit48,5 Prozent der Gesamtbelegschaft. Ziel des Unternehmens ist es, in den erstenfünf Jahren des Zeitraums zwischen 2020 bis 2030 kumulierte Investitionen inHöhe von über 100 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung zu tätigen.Im Bereich der intelligenten Fertigung nahmen im vergangenen Jahr die XiaomiSmart Factory und die Xiaomi EV-Fabrik ihren Betrieb auf. In denFertigungsstätten sorgen der Einsatz industrieller Internet- und KI-Technologienfür eine effiziente, umweltfreundliche und nachhaltige Produktion.Xiaomi nutzt in seinen Betriebsstätten selbstentwickelte Hard- und Softwaresowie weitere Technologien und realisiert damit in der Xiaomi Smart Factoryflexible Produktionslinien, eine automatisierte Logistik und die cloudbasierteSteuerung von Geräten und Systemen. Dadurch erreicht die Produktionsstätte eineAutomatisierungsrate von 81 Prozent in ihren Produktionslinien und liegt damitweit über dem Branchendurchschnitt.Inklusiver Zugang zu TechnologieXiaomi setzt sich für eine gleichberechtigte und inklusive digitaleNutzererfahrung ein - auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Vor diesemHintergrund hat Xiaomi auch 2024 sein Engagement für Barrierefreiheit weiterausgebaut. Im Fokus standen dabei Menschen mit Sehbehinderungen,Hörbeeinträchtigungen und körperlichen Einschränkungen. Zu den neu eingeführten