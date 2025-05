JEFFERIES stuft SYMRISE AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Charlie Bentley verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf die vorgelegten Zahlen des Branchenkollegen Privi Specialty Chemicals zum vierten Geschäftsquartal. Privi rechne für das neue Geschäftsjahr mit mehr als 20 Prozent Wachstum, wobei sowohl die Mengen als auch die Preise dazu beitragen sollten, hob er hervor. Das sei stützend auch für Symrise./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 09:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 09:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 104,4EUR auf Tradegate (06. Mai 2025, 17:35 Uhr) gehandelt.



