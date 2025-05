Globale Börsen im Minus: DAX, Dow Jones & Co. unter Druck

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes weltweit eine überwiegend negative Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert bei 23.238,56 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,46%. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der bei 29.390,95 Punkten um 0,88% nachgibt. Der SDAX hingegen kann sich leicht im positiven Bereich halten und steigt um 0,02% auf 16.190,89 Punkte. Der TecDAX, der Technologieindex Deutschlands, fällt um 1,12% und steht aktuell bei 3.702,05 Punkten. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den US-amerikanischen Märkten wider. Der Dow Jones Industrial Average verliert 0,46% und notiert bei 41.019,82 Punkten. Der S&P 500, ein weiterer wichtiger US-Index, steht bei 5.627,37 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,40%. Insgesamt zeigt sich ein überwiegend negativer Trend an den internationalen Börsen, wobei der SDAX als einziger Index in diesem Umfeld leicht zulegen kann. Die Märkte reagieren möglicherweise auf eine Kombination aus globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten und spezifischen Unternehmensnachrichten, die die Anlegerstimmung dämpfen.Fresenius Medical Care führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 5.06% an, gefolgt von Continental mit 2.40% und Airbus, das um 2.14% zulegte.Im Gegensatz dazu verzeichnete Porsche AG einen Rückgang von -2.45%, während Zalando um -2.61% fiel.Beiersdorf hatte mit -4.41% den größten Verlust unter den DAX-Werten. Hugo Boss sticht im MDAX mit einem Anstieg von 5.71% hervor, gefolgt von DWS Group mit 3.24% und AUTO1 Group, das um 2.56% zulegte.Rational fiel um -5.54%, während Redcare Pharmacy mit -6.79% und TeamViewer mit einem dramatischen Rückgang von -15.41% die größten Verluste erlitten.Die Friedrich Vorwerk Group führt die SDAX-Werte mit einem Anstieg von 7.84% an, gefolgt von Kontron mit 4.90% und SFC Energy, das um 4.50% zulegte.STO verzeichnete einen Rückgang von -4.18%, Stabilus fiel um -4.23%, und NORMA Group hatte mit -5.17% ebenfalls einen signifikanten Verlust.Im TecDAX hebt sich Kontron mit einem Anstieg von 4.90% hervor, gefolgt von Formycon mit 1.94% und Nagarro, das um 1.52% zulegte.SILTRONIC AG fiel um -2.61%, Elmos Semiconductor verzeichnete einen Rückgang von -3.72%, und TeamViewer hatte mit -15.41% den größten Verlust.Verizon Communications führt die Dow-Jones-Werte mit einem Anstieg von 1.03%, gefolgt von Chevron Corporation mit 0.73% und Salesforce, das um 0.58% zulegte.Unitedhealth Group fiel um -1.41%, während Amgen um -2.43% und Merck & Co um -2.67% zurückgingen.Constellation Energy führt die S&P 500-Werte mit einem Anstieg von 9.95%, gefolgt von Gartner mit 4.37% und Leidos Holdings, das um 4.27% zulegte.Regeneron Pharmaceuticals fiel um -4.20%, Jacobs Solutions verzeichnete einen Rückgang von -4.39%, und TransDigm Group hatte mit -4.90% ebenfalls einen signifikanten Verlust.